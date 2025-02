Alcalde de Morales, Cauca: “Un niño llorando me dijo, me quemaron las piernas”

Morales, Cauca

Tras el atentado con una motocicleta cargada con explosivos en Morales, Cauca y que dejó 22 personas lesionadas entre civiles y policías, el alcalde Óscar Guachetá visitó a los afectados, sus familias y la zona de los hechos.

El mandatario reveló que “es muy lamentable lo que sucedió, visitando las víctimas me encontré el caso de un niño que me dijo llorando, me quemaron las piernas. Le hago un llamado a los actores armados para que por favor saquen a los menores de esta guerra”.

Guachetá confirmó la suspensión de clases presenciales como medida para proteger a los estudiantes, docentes y directivos.

“Realizamos el censo para establecer el número de inmuebles afectados por este atentado. Morales necesita es inversión social del Gobierno, no tanto una presencia o una inversión militar”, agregó.

En mayo de 2024, el municipio también sufrió un ataque con explosivos que causó la destrucción de la Estación de Policía y la muerte de dos policías y otros tres heridos.

El coronel Giovanni Torres, Comandante del Departamento de Policía Cauca atribuyó el reciente atentado al frente Jaime Martínez de la disidencias de las Farc y anunció una recompensa de $30 millones por los responsables.