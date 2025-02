Siento miedo y desasosiego por amenazas, pero no pararé de defender al expresidente Uribe: Lombana

En 6AM de Caracol Radio, Jaime Lombana, abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe en el caso de presunta responsabilidad en delitos de soborno y fraude procesal, denunció numerosas amenazas en su contra y acciones que se han tomado para obstruir su trabajo en este caso.

El abogado defensor del expresidente Uribe dijo que han sido numerosas las amenazas que ha recibido en los últimos días, pero advierte que, a pesar de que esto lo deja con cierto desasosiego, se mantiene en su tarea de defender a su cliente, el expresidente Álvaro Uribe.

“Yo cumpliré mi rol de defensa técnica, demostrando la inocencia de Álvaro Uribe y seguiremos adelante. La vida me ha dado golpes, en mío defensa no encontrarán miedo ni inseguridad. Siento temor y desasosiego, pero no me van a amedrentar, voy a continuar en mi función”, dijo Lombana.

El hackeo a sus comunicaciones

El abogado Lombana denunció que el lunes 10 de febrero encontró hackeadas sus comunicaciones y de todos sus abogados. “Los archivos de mi oficina estaban sustraídos y bloqueados. Solo hasta ayer pudimos restaurar el servicio, diagnosticando un ataque profundo.”.

Lombana aseguró que en un principio no quería hacer pública la denuncia del ataque cibernético, pero que el expresidente Uribe y su familia le pidieron que denunciara, debido a que consideraban que era oportuno dar a conocer las condiciones en las que se estaba llevando a cabo el proceso judicial.

