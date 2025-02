Habrá devolución y nueva fecha: Páramo ante cancelación de concierto Shakira en Medellín

No podemos responder por un problema de fuerza mayor, habrá devolución y nueva fecha: CEO de Páramo

En exclusiva con 6AM de Caracol Radio, Gabriel García, CEO de Páramo, empresa productora y organizadora del concierto que Shakira tenía programado para la ciudad de Medellín este mes de febrero, explicó la reciente situación que resultó en la cancelación de la fecha programada, asegurando que el concierto será reprogramado.

El Show que estaba programado para este 24 de febrero en el estadio Atanasio Girardot de Medellín tuvo que ser reprogramado, debido a que el techo del escenario sufrió un daño que ponía en riesgo la seguridad de las personas involucradas en el show, incluyendo a la propia artista y sus fans.

Por esta razón, García detalló en exclusiva qué fue lo que realmente sucedió con el escenario y por qué se tomó esta decisión a tan pocas horas de que iniciara el concierto.

“No fue una decisión fácil. El techo en un concierto no es solo para que se cubra el escenario de la lluvia, se cuelga todo lo que hay en la producción del concierto. Para este concierto en particular, requiere un techo especial porque pesa demasiado. Tocaba traerlo de México, no había otro en Colombia.”, dijo el CEO de Páramo.

Lea también: Aplazan nuevamente el concierto de Shakira en Medellín

Una de las estructuras tuvo fatiga del material y eso hizo que el techo cayera y se torciera un poco. Esto, según García causó que los ingenieros no dieron las certificaciones de seguridad necesarias para continuar con el espectáculo. “Hay que entender que si eso no aguanta se cae todo encima del staff, músicos y Shakira. Generando una tragedia”.

¿Habrá una nueva fecha para el concierto?

En Caracol Radio, García confirmó que el concierto no ha sido, de momento, cancelado. El show debe continuar y así lo hizo saber, reiterando que la intención de los organizadores es que se pueda concretar una nueva fecha, para así reprogramar el concierto.

“Tenemos que coordinar la agenda de Shakira y disponibilidad de la ciudad. Espero prontamente que se pueda llegar a un acuerdo y anunciemos la próxima fecha lo más pronto posible”, dijo García.

El CEO de Páramo dijo que todo esto depende de muchas variables, pero que ya mismo se está haciendo gestión con todas las partes para que los colombianos puedan recibir a la Shakira en el Atanasio Girardot en un futuro cercano.

Frente a la opción de que esta nueva fecha se pueda dar en otra ciudad, García confirma que una nueva fecha en otra ciudad del país sería un concierto extra de la gira pero no remplazaría lo que ya estaba planeado en la capital antioqueña.

¿Habrá devolución del dinero para quienes no puedan asistir a la nueva fecha?

Muchas personas podrían no asistir a una nueva fecha, debido a sus itinerarios o porque venían de otras partes del mundo. García dijo que las personas podrían solicitar la devolución de su dinero a través del portal de E-Ticket sin ningún tipo de penalidad.

Así mismo, aquellos que puedan asistir a la nueva fecha no tendrán que realizar ningún procedimiento extra para entrar al concierto, ya que la misma entrada servirá para la nueva fecha.

Lea también: La historia de Shakira y sus hijos en la noche de Guacherna

“Desafortunadamente no podemos responder por otros gastos que haya incurrido el público, pero hacemos lo que podemos. Daremos un plazo suficiente para las devoluciones”, dijo García.