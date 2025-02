Tarifa de energía de Afinia seguirá aumentando, mientras panorama económico es más crítico

Medellín, Antioquia

Por los bajos niveles de facturación y recaudo, además de los incumplimientos del Gobierno Nacional en el pago de los subsidios y la opción tarifaria, la tarifa de energía en tres departamentos de la costa Caribe continuará aumentando, según documentación obtenida por Caracol Radio.

La situación se agrava debido al aumento constante de pérdidas de energía, es decir, de las conexiones ilegales en los municipios donde opera la filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

De acuerdo con el modelo de financiación de la distribución de energía, el dinero que se pierde por conexiones ilegales se redistribuye, vía tarifa, entre los usuarios que están conectados legalmente.

En los últimos cinco años, el porcentaje de energía perdida en los departamentos donde opera Afinia pasó del 27,55 % al 28,09 %, lo que significa que por cada 100 pesos de energía comprada, el sistema deja de cobrar 28 pesos, los cuales terminan siendo redistribuidos entre los clientes que sí pagan su factura.

¿Por qué sigue subiendo la tarifa de energía?

Es importante recordar que la tarifa para el consumidor final está compuesta por la suma del costo de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas del sistema y restricciones. Esto significa que, para compensar la energía perdida, es necesario aumentar la tarifa.

De cada 100 pesos de energía comprada, Afinia solo recauda 56 pesos

A pesar de que los valores no facturados se redistribuyen a futuro, la facturación no emitida no se recupera. Es decir, que de cada 100 pesos que se compran en energía, la facturación alcanza solo los 72 pesos.

El departamento del Cesar presenta la situación más crítica, con una facturación de apenas 61 pesos por cada 100 pesos comprados.

A esto se suma el problema del recaudo: de los 72 pesos facturados, el 78 % es efectivamente pagado por los usuarios, lo que deja el siguiente panorama:

Por cada 100 pesos de energía comprada, Afinia solo factura 72 pesos.

De esos 72 pesos facturados, solo recauda 56 pesos.

Los 44 pesos restantes se convierten en pérdidas para la compañía.

Esta situación se ve agravada por el no pago de los subsidios y la opción tarifaria por parte del Gobierno Nacional.

Afinia reporta más de 100 mil millones de pesos en pérdidas mensuales

El panorama de la filial de EPM es tan crítico que, mes a mes, EPM ha tenido que prestarle 120 mil millones de pesos a Afinia debido a que el recaudo no compensa la operación.

A esto se suma que, con corte a enero:

El Gobierno Nacional adeuda 658 mil millones de pesos en subsidios.

en subsidios. La deuda por opción tarifaria asciende a 898 mil millones de pesos .

. Las entidades oficiales deben 341 mil millones de pesos.

Solo en estos tres puntos, la deuda total alcanza los 1,8 billones de pesos.

Un panorama que, según el alcalde Federico Gutiérrez, es insostenible y podría provocar apagones en las próximas semanas.