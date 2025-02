¿Se pueden poner paneles solares en Bogotá? Estos son los 5 permisos que debe tramitar

Una de las energías sostenibles que más relevancia ha ganado en Colombia es el uso de la energía solar, la cual se ha convertido en una herramienta eficiente para reducir los costos en el consumo de la electricidad, aprovechando también la energía de la naturaleza para disminuir la emisión de gases contaminantes al medio ambiente.

En Bogotá, es necesario tener en cuenta varios factores antes de realizar la respectiva instalación de los paneles solares, ya sea en un inmueble, vivienda, empresa, etc., pues es necesario contar con unos permisos y requisitos legales.

Como curiosidad, se ha fortalecido la idea de que la capital del país no es una ciudad idónea para la instalación de paneles solares debido a su clima, sin embargo, el sector cuenta con una radiación solar suficiente para que esta tecnología funcione sin ningún tipo de contratiempos.

¿Es legal instalar paneles solares en Bogotá?

Sí, en Bogotá es completamente legal instalar paneles solares, ya sea para un uso residencial o comercial, de acuerdo al Gobierno Nacional, se ha promovido en los últimos años el uso de energías renovables como lo indica la Ley 1715 del año 2014, la cual incentiva el aprovechamiento de fuentes de energía no convencionales.

No obstante, la misma ley, con el objetivo de regular su utilización y garantizar que el tema no se salga de control, exige una serie de requisitos y permisos, en caso de no cumplirlos, tenga en cuenta que le pueden imponer sanciones económicas y legales.

Permisos que debe tramitar para instalar paneles solares en Bogotá

Para instalar un sistema de energía solar fotovoltaica, se deben realizar los siguientes trámites:

1. Registro ante la empresa prestadora del servicio

Antes de instalar los paneles solares, se debe notificar a la empresa de energía de Bogotá ( Enel-Codensa )

) Esto es obligatorio si se planea inyectar el excedente de energía a la red eléctrica y acogerse al esquema de medición neta.

2. Licencia de construcción (si aplica)

Para sistemas de gran escala o instalaciones en edificios comerciales, es posible que se exija una licencia de construcción menor si hay modificaciones estructurales en techos o fachadas.

si hay modificaciones estructurales en techos o fachadas. En viviendas unifamiliares, este permiso no suele ser necesario si los paneles no alteran la estructura del inmueble.

3. Certificación de RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas)

El sistema debe cumplir con los estándares del RETIE , que regula la seguridad en las instalaciones eléctricas en Colombia.

, que regula la seguridad en las instalaciones eléctricas en Colombia. Este certificado debe ser emitido por un profesional o empresa certificada en instalaciones eléctricas.

4. Permiso ambiental (si aplica)

En algunos casos, especialmente en zonas de protección ambiental, se requiere un permiso de la Secretaría Distrital de Ambiente .

. Sin embargo, para instalaciones en áreas urbanas residenciales, este requisito no suele ser necesario.

5. Registro ante la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética)

Si planea vender el excedente de energía a la red eléctrica, debes registrar el proyecto ante la UPME .

. Este trámite permite acceder a incentivos y beneficios tributarios para quienes instalan paneles solares en sus propiedades.

Beneficios de instalar paneles solares en Bogotá