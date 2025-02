Roberta Flack, la vocalista de “Killing Me Softly” fallece a los 88 años

Por The Associated Press

Roberta Flack la cantante y pianista ganadora del Grammy cuyo estilo vocal y musical íntimo la convirtió en una de las principales artistas discográficas de la década de 1970 y en una intérprete influyente mucho después, murió el lunes.

Tenía 88 años. Murió en su casa rodeada de su familia, dijo la publicista Elaine Schock en un comunicado. Flack anunció en 2022 que tenía ELA (esclerosis lateral amiotrófica), comúnmente conocida como enfermedad de Lou Gehrig, y que ya no podía cantar.

La balada silenciosa, parecida a un himno, con la elegante soprano de Flack flotando sobre un lecho de suaves cuerdas y piano, encabezó la lista pop de Billboard en 1972 y recibió un Grammy a la grabación del año.

En 1973, igualó ambos logros con “Killing Me Softly With His Song”, convirtiéndose en la primera artista en ganar premios Grammy consecutivos al mejor disco.