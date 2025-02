Paciente de 87 años espera autorización de Nueva EPS para asignarle habitación en Clínica Mediláser

Tunja

Cristina Jiménez relató que su abuela de 87 años fue trasladada desde la Clínica El Laguito en Sogamoso a la Clínica Mediláser en Tunja el viernes 21 de febrero, debido a una neumonía y complicaciones relacionadas con su marcapasos. Sin embargo, desde su llegada, la paciente no ha recibido la atención especializada que requiere. «Ella ingresa a urgencias por una neumonía, pero también tiene su marcapasos y está presentando problemas cardíacos. Hemos pedido asistencia en cardiología, pero solo le han hecho un electrocardiograma y unos exámenes de laboratorio, cuyos resultados desconocemos», explicó Jiménez.

La familiar denunció que, a pesar de los reclamos, no han obtenido respuestas claras ni por parte de la clínica ni de Nueva EPS. «Hemos escalado la situación a la Superintendencia de Salud a través de su página web, pero los canales de atención de Nueva EPS no han sido efectivos. Incluso intenté contactarlos por Instagram, pero ocultaron mis comentarios», afirmó.

Además, Cristina señaló que su abuela sufrió una caída en el baño de urgencias debido a la falta de espacios adecuados para adultos mayores con movilidad reducida. «Ella usa bastón, pero el espacio no es adecuado. Aunque los médicos descartaron una fractura, el golpe le causó contusiones y dolores que han agravado su condición», detalló.

La familia ha solicitado reiteradamente la autorización para un traslado urgente a una clínica con mayor capacidad médica, pero hasta el momento no han recibido respuesta. «Le hemos pedido a Nueva EPS la disponibilidad de habitación y atención especializada, pero no obtenemos respuestas. Estamos considerando trasladarla voluntariamente a Bogotá, pero corremos el riesgo de que no cuente con los servicios necesarios durante el viaje, como oxígeno o atención cardíaca», expresó Cristina Jiménez.