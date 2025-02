“No pensé que fuera tan costoso”: Ganador del Lamborghini de Shakira quiere vender el carro

El 6 de diciembre del año 2024, Michael Mejía, un colombiano que reside en Miami, recibió la buena noticia de ser el feliz ganador de un concurso realizado por la artista barranquillera, Shakira, en el que el premio era su lujoso auto Lamborghini, el cual está avaluado en $240.000 dólares.

Michael, gracias a su talento artístico en el apartado audiovisual, logró ganar algo tan importante como el premio y es el reconocimiento de su trabajo por parte de las personas, pues tras ganar el concurso, logró consolidar su talento ante muchos ojos.

De hecho, su relación con artistas es bastante cercana, gracias a su profesión, ha logrado colaborar con figuras como Fariana, Arcángel, Jason Derulo, Timbaland e incluso Elon Musk.

A pesar de la emoción tras ganar el lujoso auto, los gastos de manutención de un coche de alta gama son bastante altos, por lo que Michael ha considerado vender o subastarlo, esto con el objetivo de poder recibir un dinero que le permita tener una vida, financieramente, tranquila.

“Shakira me dio 90.000 dólares para cubrir los gastos legales”

¿Cómo se ganó el Lamborghini?: “Antes que nada, esto fue el resultado de un concurso de creatividad, no fue una rifa ni un sorteo, Shakira buscaba a alguien con las ideas más creativas y gracias a mis dibujos, hice un proyecto en el que solicitaba ayuda a mi mamá y a Shakira, fue una animación y el video fue el ganador”.

Junto al auto, recibió dinero: “Shakira me dio $90.000 dólares para cubrir con los gastos legales como traslado, seguro, y otros costos más, el auto estaba en la casa de Shakira, pero me lo trajo un conductor al parqueadero de ‘Univisión’, todo acá en Miami, no se pudo llevar a Colombia por seguridad y porque es imposible importar carros de lujo de segunda”.

¿En qué se lo gastó?: “El dinero que Shakira me dio lo utilicé para poder pagar impuestos, la verdad es que pensé que me iba a quedar algo de dinero, pero los montos superaron los 90.000 dólares, los impuestos de traslado, federales, etc., quiero aclarar que estoy eternamente agradecido con Shakira, pero la realidad es que tengo un carro que me puede ayudar a generar ingresos pasivos, a tener una vida tranquila financieramente, por lo que estoy considerando subastarlo o venderlo”.

¿Desde cuándo tiene el coche?: “Me lo gané el 6 de diciembre, pero lo recibí apenas hace seis días, aunque los montos puedan sonar exageradamente altos, la realidad es que es un dinero frecuente acá en Estados Unidos, ya me han hecho varias ofertas, igual uno debe tener cuidado al momento de escuchar las proposiciones, hay diversas opciones porque el carro está bajo la lupa del mundo”.

Su presencia en los premios por parte de Univisión: “Al tener la primicia, ‘Univisión’ me invitó a estos premios, lo bueno es que la gente reconoció mi trabajo, el video impactó por su propósito y se pudo evidenciar que los sueños sí se cumplen”.