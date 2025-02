Gobernador alerta conflicto entre ELN y Clan del Golfo en ‘Barranca’: “Que no pase lo del Catatumbo”

El pasado sábado 22 de febrero, el gobernador de Santander, el general Juvenal Díaz, afirmó que disidencias de las FARC tendrían planes de tomar Barrancabermeja, en su mensaje a través de redes sociales, el gobernador expresó: “la población santandereana se siente sola y abandonada”.

“Esto apareció hoy en Barranca, dirán que es apócrifo, que no es de los bandidos. Lo cierto es que la población está atemorizada, se siente sola y abandonada. La ministra de defensa encargada no tiene tiempo para tratar el tema con las autoridades locales. Urgente que el presidente Gustavo Petro ordene un consejo de seguridad, ojalá con todos los ministros en esa ciudad. No esperemos a que la situación sea incontrolable”, manifestó Díaz.

Ante la situación, el gobernador advirtió que su objetivo es evitar que el puerto petrolero viva una situación similar a la que está sucediendo en El Plateado y el Catatumbo, donde confrontaciones entre grupos armados han atemorizado el lugar.

¡Que los bandidos sepan que los vamos a perseguir sin tregua!



Hace cuatro días dos bandidos llegaron a mi pueblo, La Paz, a amedrentar a la población con grafitis y panfletos. Hoy están capturados y con su armamento incautado.



Gracias a Policía y Ejército por su rápida… pic.twitter.com/Z9MGnEAbz8 — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) February 21, 2025

Justamente, en 6AM de Caracol Radio, estuvo Juvenal Díaz, gobernador de Santander, quien solicitó al Gobierno Nacional actuar rápido en Barrancabermeja con el objetivo de evitar un posible conflicto.

“La situación es crítica, pedimos atención del Gobierno Nacional”

Situación en lo que va del año: “Tenemos una situación crítica en Barrancabermeja, nosotros hemos venido llamando la atención del Gobierno Nacional, el año pasado a esta época llevábamos 15 asesinatos y este año ya van 36, esto por confrontaciones entre bandidos, algunos de ellos por actos de intolerancia, lo que venimos pidiendo al Gobierno es que actuemos rápido para evitar que pase lo que viene sucediendo en El Plateado y el Catatumbo, tenemos presencia del ELN y Clan del Golfo a punto de iniciar una confrontación en Yondó, además presencia de disidencias de las FARC con intenciones de avanzar, las personas le dicen a uno que se sienten solas”.

Solicitud a Gustavo Petro: “El presidente me lo dijo en Chocó, los consejos de seguridad de aquí en adelante se harán con todos los ministros, es lo que estamos pidiendo que se haga y que se haga antes de que suceda una situación humanitaria complicada en el sector”.

¿Se ha podido comunicar con alguien en este momento?: “Estuve tratando de comunicarme con el ministerio, hablé con un asesor, no pude hablar con ella, ahora escuchaba que el ministro Velásquez sigue en funciones, yo hoy quiero clarificar con quién se debe hablar, no es por molestar al Gobierno, es una situación complicada y queremos anticiparnos a que el problema se escale y se salga de las manos como en el Catatumbo, desde la gobernación estamos dispuestos a ser articuladora para cumplir con todo lo que requiera Santander y el Magdalena medio”.

Presencia de grupos armados: “Una cosa es Barrancabermeja, donde tenemos milicias del ELN, que han estado mucho tiempo allí, tenemos el clan del Golfo y tres GSO, delincuencia organizada, ellos vienen en conflicto por el control del microtráfico, antes se decía que era por intolerancia y ya no se puede decir lo mismo, esto no se trata de poner contra las cuerdas a nadie, se trata de tomar medidas”.

La importancia del puerto: “Barrancabermeja puede ser un ejemplo de lo que llamamos conectividad multimodal, tiene el río Magdalena, estamos peleando la navegabilidad, estamos peleando en el Plan de Desarrollo, tenemos un aeropuerto, la ruta del cacao que conecta con Bucaramanga y el centro del país, es un puerto multimodal”.

¿Pudo comunicarse con el presidente en Villa de Leyva?: “Con la presencia del Presidente Gustavo Petro en Villa de Leyva no tuvimos la oportunidad de conversar sobre el tema, no fue nadie de seguridad, el presidente se retira y deja como coordinador al ministro del Interior, a ellos les expuse la situación y supongo que él le expresó la situación al presidente”.