Tabla de posiciones: Real Madrid fue contundente ante Girona en la fecha 25 de LaLiga

En el desarrollo de la jornada 25 de la Liga Española, el Real Madrid cumplió con la obligación de vencer a Girona en su estadio, para no perder distancia con relación a Barcelona, quien lidera la tabla de posiciones por tener mejor diferencia de gol que el conjunto merengue.

Girona no logró convertir goles, pese a haber generado seis remates, incluidos dos que fueron al arco; y cayó 2-0 en su visita al Estadio Santiago Bernabéu. Las anotaciones del partido llegaron desde los pies de Luka Modrić, quien convirtió uno de los mejores goles de la jornada en el fútbol europeo, y Vinícius Júnior sobre el final del encuentro.

Así fue el gol de Luka Modrić que decretó el 1-0 parcial:

Modrić acaba de hacer el gol con el que soñamos todos los que alguna vez jugamos al fútbol. 😮‍💨 pic.twitter.com/3Lnj3Fi705 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 23, 2025

Asprilla y Solís ingresaron en el segundo tiempo

El técnico, Miguel Ángel Sánchez, optó por utilizar a los colombianos Jhon Solís y Yáser Asprilla como revulsivos, así que estuvieron acompañando al equipo desde el banquillo en el inicio del compromiso, y ambos jugadores ingresaron al minuto 66 cuando el cotejo estaba 1-0.

El que más se destacó ante Real Madrid, fue Asprilla, que pese a no ser decisivo, sí tuvo una oportunidad dentro del área, donde el bajobaudoseño enganchó dos veces y envió el balón por encima del arco. No obstante, fue el jugador que Girona más buscó en los últimos 25 minutos, en diferencia con Jhon Solís, quien no logró entrar al circuito de juego como él hubiera preferido.

Tabla de posiciones:

Luego de que los equipos que están en la zona alta de la liga, vencieran de manera contundente a sus oponentes de la fecha 25, se confirma que no habrá cambios en los primeros tres lugares del torneo, sin embargo, durante los próximos compromisos, esta situación podría cambiar.

Estos serán los rivales de la próxima fecha de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid por LaLiga:

Sábado 1 de marzo

12:30 pm - Real Betis vs. Real Madrid

3:00 pm - Atlético de Madrid vs. Athletic Club

Domingo 2 de marzo

10:15 am - Barcelona vs. Real Sociedad

Así marcha la tabla de posiciones en La Liga

Es importante mencionar que aún faltan tres partidos para el cierre de la jornada 25. Dado que en el transcurso del 23 de febrero, Getafe recibirá a Real Betis de Juan Camilo Hernández, y a las 3:00 pm (hora Colombia), Real Sociedad recibirá a Leganés. La fecha finalizará el 24 de febrero con el enfrentamiento entre Sevilla y Mallorca, el equipo donde limita Johan Mojica.