En Caracol Sostenible estuvo Juan Luis Mesa, gerente BYD Auto, compañía especializada en la fabricación de vehículos eléctricos e híbridos, quienes vienen consolidándose de gran manera en el país, pues el sector de la movilidad eléctrica ha llegado a cifras récord en los últimos años.

Sobre la importancia de la sostenibilidad en las empresas en el país y en el mundo, se destaca la premisa de cuidar al planeta, que afronta graves problemas climáticos y en muchas grandes metrópolis, la calidad del aire causa efectos negativos en la salud de las personas.

Como una solución que se viene implementando alrededor del mundo, el sector de la movilidad ha evidenciado como los coches eléctricos comienzan a circular por las carreteras, estos reducen la contaminación en comparación con aquellos vehículos que funcionan a partir del combustible, por lo que la transición energética en la movilidad cada vez toma más fuerza.

¿Por qué Colombia es el país ‘perfecto’ para el futuro de la movilidad eléctrica?

La misión de BYD en Colombia y el mundo: “Nosotros, desde hace varios años, tenemos un logo que queremos impulsar desde nuestros productos y es que el planeta baje un grado centígrado en promedio, lo que significa proteger los océanos, las costas, el desarrollo del medio ambiente, nuestros productos siempre apuntan a este objetivo”

El problema de la contaminación es causada por la infraestructura: “La situación en Colombia es, en primer lugar, unas ciudades llenas de vehículos, el problema en sí es la infraestructura, que no permite un buen flujo, lo que conlleva una contaminación ante la carencia de infraestructura, Bogotá, por ejemplo, como una de las ciudades más trancadas del mundo, se configura como un lugar potencial de contaminación, para disminuir estos efectos perjudiciales para la salud en los conductores y transeúntes es movernos hacia una realidad con menos emisiones, en estos casos, vehículos híbridos que contribuyan al medio ambiente, o vehículos eléctricos, la invitación es acompañar al Gobierno Nacional a realizar una movilización eléctrica”.

Emisiones 0 en comparación con otras líneas de vehículos: “En comparación con los vehículos de combustible, la reducción es total, pues un coche eléctrico no emite ninguna emisión, mientras que en comparación con un vehículo híbrido hay una reducción considerable, pero es preferible utilizar su modo eléctrico”.

Colombia es el país perfecto para el futuro de la movilidad eléctrica: “Arranquemos con Colombia, es uno de los países privilegiados en el mundo para tener movilidad eléctrica, el 75% de energía se produce a través de energías renovables o energía hidroeléctrica, si se hace un balance con estas energías, que puede elevarse a un porcentaje del 90%, veríamos que la operación de los vehículos eléctricos en Colombia es casi perfecta, no habría generación de emisiones, la ecuación cierra de una gran manera”.

La fabricación de baterías y su daño al ambiente: “Respecto a la fabricación de baterías, claramente esta requiere de un movimiento particular de minas y de productos para fabricarlas, pero en la actualidad, las baterías no se construyen en Colombia, si bien es cierto el efecto no sería para el país sino para aquellos sitios donde se fabrican, nuestras baterías son baterías de hierro fosfato, materiales abundantes en la naturaleza, no generan una contribución negativa importante”.