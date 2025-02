Arturo Reyes encendió la polémica por su salida de Junior: “Crearon una crisis donde no había”

Arturo Ernesto Reyes Montero, en su tercer paso por Junior de Barranquilla, disputó 66 juegos, obtuvo un promedio de 1,64 puntos por partido y logró clasificar a cuadrangulares durante los dos semestres de 2024.

El entrenador samario habló en Deporte Espectacular sobre su controvertida salida de la institución por decisión de las directivas. Esto fue lo que dijo el extécnico interino de la Selección Colombia:

¿Su salida fue efecto de la presión de la hinchada?

“A mí me parece que ahí hubo algunas cosas por debajo que no quisiera comentar, pero no era toda la afición. Yo soy una persona que sale poco, pero cuando salgo siempre he encontrado el reconocimiento de la gente, desde la persona que está saliendo de su trabajo en algún edificio, como la gente que vive en otro sector de la ciudad. Soy una persona que camina mucho por las calles de Barranquilla, y siempre me he encontrado con el reconocimiento de la gente. Me parece que ahí hubo una campaña de algunas personas para crear una crisis donde no la había“.

O sea que ¿usted cree que hubo una campaña de desprestigio desde a fuera en contra de Arturo Reyes?

“Dejémoslo ahí. No quiero opinas más al respecto”.

Entre otras declaraciones relevantes, el entrenador Arturo Reyes también fue cuestionado sobre el seguimiento que le hace al fútbol colombiano y a Junior en este semestre. Esto fue lo que dijo:

“Yo veo el fútbol colombiano. Pero el único equipo que no he visto es Junior, porque que precisamente, siempre que he salido del equipo, en las tres ocasiones, no veo los partidos porque de pronto en algunas entrevistas me preguntan y no quiero dar ninguna declaración que tenga que ver con el equipo.

Lógicamente, veo mucho fútbol y en algún momento se ven los goles, en un noticiero, en un programa de televisión o de mejores jugadas. Pero que yo me siente a ver un partido de Junior, no.

No lo he hecho ninguna de las tres veces que he salido del equipo. Los partidos de Colombia sí los veo“.

Es importante recordar, en el primer semestre de 2024, durante la última campaña completa que dirigió el técnico Reyes con Junior, el equipo logró clasificar a los cuadrangulares finales y, posteriormente, igualó en puntos con los otros tres equipos del cuadrangular A (Bucaramanga, Millonarios y Pereira).

Sin embargo, el equipo que terminó avanzando a la final del campeonato fue Atlético Bucaramanga, gracias a la ventaja del punto invisible por ocupar el primer lugar en la fase del todos contra todos. El cuadro Leopardo, terminó conquistando su primera estrella de la historia frente a Independiente Santa Fe, con un marcador global de 3-3.

