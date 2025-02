Viernes 21 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Desde el pasado fin de semana, debido a las fuertes lluvias, se presentó un deslizamiento de tierra que afectó dos de las tuberías por las que se suministra el agua en el corregimiento de Barcelona, del municipio de Calarcá en el Quindío, específicamente el abastecimiento del Comité de Cafeteros.

Nicolás Alejandro Torres, Gerente de la Asociación de Usuarios de Barcelona, indicó: “Estuvimos en comunicación con el Comité de Cafeteros y visitamos el lugar del deslizamiento, donde evidenciamos que ya se han iniciado los trabajos y la limpieza del lugar para realizar lo más rápido posible la conexión del servicio de acueducto. Asimismo, seguimos suministrando el agua de manera sectorizada con el apoyo de los bomberos voluntarios de Barcelona y Córdoba”

Y explicó “Aleatoriamente estamos actualizando el servicio por parte de nosotros, en la actualidad tenemos una bocatoma habilitada por el Comité de Cafeteros que es Las Pavas, donde nos entra un suministro suficiente para poder proporcionar el agua en el corregimiento.

Y añadió “estamos entregando agua en carro tanque por parte de bomberos voluntarios, tanto de Córdoba, de Barcelona, que nos ha colaborado mucho y también de Buenavista, al igual que a Empresas públicas de Calarcá nos ha facilitado un hidrante para surtirnos de agua cuando lo estamos necesitando y así sucesivamente hemos controlado pues la situación que en la población y hemos subsanado lo más rápido posible, pues la contingencia sobre el agua.

Por su parte el gerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, Alejandro Guevara dio un parte de tranquilidad sobre el suministro de agua en los 9 municipios que tienen a cargo, donde a pesar de las lluvias que han provocado represamiento de ríos y quebradas no han tenido la necesidad de suspender el servicio,

sin embargo, el funcionario agregó que las cuadrillas de atención de emergencias han realizado labores de limpieza y mantenimiento de las bocatomas porque el aumento de caudal de los ríos ha provocado el arrastre de material como lodo, piedras y palos que afectan los sistemas de acueducto.

Un balón de fútbol fue encontrado obstruyendo el sistema de alcantarillado del barrio Simón Bolívar de Armenia.

Las redes de alcantarillado de Empresas Públicas de Armenia están diseñadas para garantizar un servicio óptimo a la comunidad, pero enfrentan afectaciones que van más allá de la responsabilidad de la entidad.

“Este tipo de elementos no solo generan bloqueos en el sistema, sino que también implican desplazamiento de personal, uso de equipos especializados y costos adicionales para la reparación”, afirmó Luis Alberto Vélez, subgerente de Aguas de la entidad.

Ocho homicidios se han registrado en Armenia en lo corrido del año, autoridades destacan reducción del 46%

Y es que la preocupación ciudadana es alta por los casos de homicidio que se han registrado recientemente y a plena luz del día en la ciudad.

El hecho reciente se registró en la tarde del miércoles 19 de febrero en el sector de la glorieta a la entrada del barrio Ciudad Dorada, allí un hombre identificado como Daniel Alberto Cañón Marín de 32 años de edad fue asesinado con arma de fuego mientras se movilizaba en una motocicleta.

Sobre el caso puntual el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Andrés Buitrago manifestó que avanzan las investigaciones para determinar móviles y autores.

Enfatizó que al parecer la víctima era prestamista por lo que no descartan que el hecho este asociado a esa actividad. Además, se refirió a la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía frente a los hechos de sicariato donde afirmó que las cifras demuestran que hay reducción de delitos.

En el tema de homicidios dijo que la disminución es del 46% respecto al mismo periodo del año anterior lo que demuestra la efectividad en la labor operativa.

Ya son 20 homicidios en el Quindío en lo corrido del año donde Armenia registra los mayores casos con 8, le sigue el municipio de Montenegro con 5, La Tebaida registra 3 hechos, Calarcá 2 y los municipios de Quimbaya y Génova reportan un caso cada uno.

Desde la Agencia Nacional de Tierras en el Quindío entregan parte de tranquilidad por lo que ocurrió con la llegada de indígenas y descartan invasión masiva en el departamento

Y es que tras mesas de diálogo se logró el retorno de 200 indígenas al Cauca luego que tomaran un predio en zona rural del municipio de La Tebaida.

Al respecto la coordinadora de la unidad de gestión territorial de la agencia nacional de tierras en el departamento, Natalia Andrea Pérez mencionó la ocupación irregular fue en unos predios administrados por la sociedad de activos especiales y otros que fueron entregados en diciembre del año 2024 a la agencia nacional de tierras por transferencia gratuita y que automáticamente fueron entregados a una asociación campesina de mujeres del Quindío.

Fue clara que durante todo el proceso establecieron el diálogo desde el consejo de seguridad instalado con las distintas autoridades que permitió el desalojo de manera pacífica.

Explicó que alrededor de toda la intervención se generaron falsas alarmas sobre algunos predios que son bienes fiscales patrimoniales de la agencia en Armenia, Pijao y el corregimiento de Barcelona.

Añadió que, en el marco de los acuerdos y las garantías, la Agencia Nacional de Tierras gestionó junto a la Sociedad de Activos Especiales el pago del transporte para el retorno de la comunidad indígena.

Ciudadanos denuncian inseguridad al sur de Armenia, autoridades avanzan en las investigaciones

Una ciudadana denunció hechos de inseguridad en el sector de Chilacoa al sur de la ciudad donde su hijo y otro joven iban para el colegio Ciudadela del Sur y fueron víctimas de ataque con armas traumáticas.

Aseguró que es muy preocupante el panorama porque la angustia es constante de que pueda ocurrirle algo ya que es constante la presencia de consumidores en la zona. Exigió mayor presencia de las autoridades para garantizar la seguridad y orden público en esta zona de la ciudad.

Sobre el tema le consultamos al secretario de Gobierno de la capital quindiana, Andrés Buitrago quien dijo que no puede entregar detalles sobre el caso porque hace parte de una investigación. Aclaró que no son reiterados ataques fue uno puntualmente que se registró y en el que se dan las indagaciones correspondientes.

Taxistas en Armenia proponen modificación de pico y placa para un domingo en el mes para cada digito de taxi, la alcaldía estudia la propuesta para dar respuesta

Recordemos que en días pasados los taxistas realizaron una manifestación en el sector del CAM evidenciando el malestar por el pico y placa actual que fue modificado en el mes de diciembre y que se extendió hasta el mes de marzo.

Precisamente en las últimas horas se llevó a cabo una mesa de trabajo con el gremio y la administración municipal para llegar a acuerdos.

En primera instancia el presidente de la asociación de transportadores del Quindío, Juan Carlos García informó que la propuesta está relacionada con un pico y placa de lunes a sábado con un solo dígito y el domingo que sean dos dígitos. Resaltó que la finalidad de lo anterior es para garantizar que un domingo en el mes para cada dígito de taxi. Asimismo, que solicitaron medidas por la alta congestión y la restricción vehicular a particulares en toda la ciudad.

el secretario de Tránsito de la ciudad Daniel Jaime Castaño informó que el espacio establecido es muy importante porque fue con líderes de los taxis que incentivaron la protesta y también con los propietarios. Sobre la propuesta establecida por el gremio afirmó que la misma es viable, sin embargo, establecerán las revisiones técnicas y legales con el fin de generar la adopción de la medida.

Ciudadanos denuncian que al parecer el agente de tránsito de numero 06 habría recibido dinero en medio de un procedimiento a un motociclista, hechos que se presentaron en la avenida Ancizar López después del deprimido en Armenia.

El secretario de tránsito Daniel Jaime Castaño sobre esta denuncia explicó “hemos recibido este video donde pues como ustedes lo pueden observar hay un presunto hecho de corrupción y reiterar que la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde y en este caso el mío propio de la secretaría de tránsito estamos obviamente en contra estos hechos.

Y agregó “estamos realizando el informe correspondiente para remitir a la oficina al departamento de control interdisciplinario para iniciar la investigación correspondiente y desde allí también se determinará si da lugar a trasladar a otros entes como la fiscalía para que se proceda con la investigación”

El director de Setta indicó “seguimos invitando a la comunidad, para que todas estas actuaciones apropiadas por parte de servidores públicos las denunciemos. Es la única manera en que podemos entre todos atacar la corrupción y poder limpiar de alguna manera las actividades de la administración pública.

Hay indignación en el municipio de Circasia por el maltrato animal que un hombre que ya fue identificado por los ciudadanos y por las autoridades le propino a un perro criollo en hechos que se habrían presentado en la vereda membrillal donde el mismo agresor graba el momento en el que asfixia al perrito le provoca la muerte, se espera pronunciamiento de las autoridades en las próximas horas

El secretario de gobierno de Armenia, Andrés Buitrago manifestó que diariamente están atendiendo casos de invasión en la ciudad, pero lo grave es que hay personas tratando de invadir lotes, tratando de estafar a personas incautas con lo que ellos llaman escrituras protocolarias para vender diferentes terrenos, terrenos que no son de ellos, que son de todos los armenios y que tenemos que proteger todos los armenios.

El funcionario agregó “Nosotros no podemos permitir que lleguen personas simplemente a ocuparnos los predios, a construir en los predios, a vender los predios con unas supuestas escrituras como las llaman ellos, hay que hacer una claridad y es que en Colombia las escrituras no son justo título y Lo único que demuestra la titularidad de los predios en Colombia es el certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos y tiene que tener una vigencia no mayor a 30 días.

Cuando una persona una dice, “Yo le vendo con escrituras.” Eso es como cuando usted compra un carro y no le hacen papeles. Tiene, pero no tiene nada. Son predios que van a ser restituidos por el municipio y son predios que en algún momento entrarán en procesos de desalojo.

Y agregó “ya tenemos personas están identificadas que vienen haciendo invasiones o promoviendo invasiones en diferentes puntos de la ciudad. Y que cobran desde 2 hasta 30 millones de pesos por un lote que supuestamente es de ellos, pero que en realidad es un lote del estado, que es un lote, que es un bien público y que tiene que ser para todos los armenios o para a todos los ciudadanos que no pueden ser ocupados.

Con la celeridad requerida para garantizarle el derecho a la educación con las mejores condiciones a los alumnos de la Institución Educativa Segundo Henao, la secretaría de Educación tomó cartas en cuanto a una denuncia ciudadana, difundida en redes sociales, en la que se acusa a una docente encargada de un primero de primaria, de actos de maltrato en contra de los niños y niñas a su cargo.

“Tuvimos una reunión personal con la profesora, en la que le reiteramos que necesitábamos recuperar el tacto y el cuidado, para que la IE sea un lugar seguro para nuestros niños. En este sentido, le hicimos un llamado de atención y definimos que no va más en la IE”, reveló la secretaria de Educación departamental, Tatiana Hernández Mejía.

Desde hoy viernes 21 de febrero se inició de pagos del ciclo 1 DE 2025, del programa Colombia Mayor, el cual empieza el día 21 de febrero hasta el 6 de marzo de 2025.

Así mismo se informa que en el Departamento del Quindío el pago del ciclo 1 de 2025 del programa Colombia Mayor impactará a 23.770 adultos mayores con una inversión de $3.014. millones de pesos.

En primer debate fue aprobado el proyecto de vigencias futuras para gestión catastral en Armenia

En las instalaciones del Concejo Municipal se llevó a cabo el debate sobre el proyecto de acuerdo 04 para autorizar al alcalde James Padilla a asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales para los años 2025, 2026 y 2027.

El secretario de Hacienda de la ciudad, Yeison Andrés Pérez aclaró que no tiene que ver con un nuevo proceso de actualización catastral, sino que busca garantizar el servicio público y el natural funcionamiento de la subsecretaría de catastro.

Dio a conocer que la gestión catastral es un servicio público y no se puede dejar de prestar por eso es importante suplir los costos en el marco de este proyecto. Resaltó que el operador catastral le presta al municipio servicio de vigilancia, internet, vehículos, la contratación de personal técnico y administrativo entre otros.

En ese mismo sentido se pronunció el concejal ponente del proyecto Cristian Fernández quien destacó que es un proyecto más de trámite por eso desvirtuó que tenga que ver con incrementos o cobros adicionales.

Dijo que actualmente Masora que es una asociación de municipios autorizada por el IGAC para ser gestor y es la que presta el servicio a la ciudad. Señaló que el contrato culmina en marzo lo que pretenden es que el municipio no se quede sin el servicio para garantizar el catastro con enfoque multipropósito.

El proyecto es de 17 mil millones de pesos por los tres años que son 2025, 2026 y 2027.

HOY viernes, 21 de febrero de 2025, UNICEF Colombia y Red PaPaz, con el apoyo de la Alcaldía de Quimbaya, realizarán la Feria Escudos del Alma Quimbaya, Quindío, un evento gratuito, que busca fomentar el intercambio de experiencias y aprendizajes sobre cómo lograr que las escuelas sean ambientes donde se promueva una alimentación saludable. El evento, que se realizará en el Centro Cultural Quimbaya

El día sábado 22 de febrero a partir de las 2 de la tarde se dará inicio al programa institucional de la administración departamental Gobierno en la Calle, que, en la oportunidad, se realizará en el municipio de Salento y tendrá como epicentro el tema de la seguridad.

El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya y todo su equipo de trabajo, estará durante el evento, realizando jornadas de desplazamiento y de encuentros ciudadanos en diferentes puntos de la localidad,

En deportes, Tres atletas representarán al departamento del Quindío, en el campeonato nacional de marcha de atletismo que se realizará el sábado 22 de febrero en Anapoima Cundinamarca y el cual cuenta con la organización de la federación colombiana de atletismo, los deportistas que estarán participando en este importante evento son: Mélanny Andrea Botia, Emilio Millán Naranjo, Mauricio Giraldo Orozco, categoría sub16 en 5K categoría sub14 en 3K categoría mayores en 20K.

De otro lado, mañana sábado 22 de febrero, el Deportes Quindío jugará a las 4 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia enfrentando a Internacional de Palmira, por la cuarta fecha del torneo Dimayor de la B

