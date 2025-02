Gabriel Gutiérrez: Un luchador incansable del tenis en silla de ruedas

El mundo de la diversidad y la inclusión es sin duda uno que enaltece las capacidades de muchos miembros de estas comunidades que viven los retos de sus propias circunstancias, sin embargo, la posición de aquellos que no precisamente forman parte del grupo sino que colaboran activamente en el desarrollo de ellos, es sin duda una labor que se define en una sola palabra: vocación.

Esa es la historia del coach venezolano Gabriel Gutiérrez, la de un apasionado por el tenis que, tras años de dedicación al deporte, encontró su verdadero propósito en el entrenamiento de atletas en silla de ruedas.

Desde una edad temprana Gutiérrez encontró en el tenis una pasión que lo acompañaría toda su vida. Sus padres, siempre presentes, lo apoyaron en cada paso, facilitando entrenamientos y torneos. Pero fue en 2018, al ofrecerse como voluntario en Adaptive Athletics de la Universidad de Houston, donde su camino dio un giro. “Ver a los atletas en silla de ruedas jugar con tanta motivación y esfuerzo fue inspirador; su dedicación me hizo querer quedarme”, recuerda. Esa primera experiencia lo llevó a asumir, pocos meses después, el cargo de entrenador principal de tenis en silla de ruedas en la misma institución educativa.

La vida de un entrenador principal es multifacética, y para él, cada reto es una oportunidad. Su trabajo va más allá de la cancha: desde viajar con el equipo a torneos, hasta analizar y reclutar nuevos talentos, liderar entrenamientos físicos y mentales, y organizar campamentos internacionales para jóvenes atletas. Sin embargo, lo que realmente lo motiva es estar en la cancha. “Entrenar y enseñar siempre ha sido lo que más amo. Ver a mis atletas superar sus límites y crecer dentro y fuera de la cancha es la mayor recompensa”, confiesa.

Su enfoque como entrenador se distingue por la cercanía con sus atletas, lo que le permite diseñar planes de entrenamiento personalizados y efectivos. “Crear conexiones significativas con los jugadores me permite entender sus fortalezas, debilidades y estilos de juego, lo que facilita su desarrollo”, explica Gabriel. Además, su habilidad para impartir entrenamientos tanto en inglés como en español ha ampliado las fronteras de su labor.

Los logros de este latino reflejan su compromiso y talento. Ser reconocido por la Intercollegiate Tennis Association como Wheelchair Tennis Coach of the Year en 2024 y liderar al equipo de la Universidad de Houston hacia su primer título nacional bajo la misma asociación, son solo algunas de sus conquistas. Su papel como Best College Coach in Texas Tennis 2024, otorgado por USTA Texas, y su participación en el Comité de Tenis en Silla de Ruedas de la misma asociación, destacan su influencia en el deporte. Además, su rol en el campamento internacional anual USTA/ITF y su reciente invitación como orador en la conferencia nacional de entrenadores en Puerto Rico consolidan su posición como un referente en el tenis adaptado.

Su habilidad para detectar errores técnicos y corregirlos con precisión ha sido fundamental para el desarrollo de sus atletas. El coach explica que comprender cómo cada discapacidad afecta el movimiento y el estilo de juego de un deportista ha sido un aprendizaje constante. “He tenido que adaptar mis conocimientos del tenis convencional al adaptado, considerando cada detalle, desde la movilidad en silla de ruedas hasta la técnica de golpeo”, menciona. Este enfoque detallado ha permitido a muchos de sus atletas competir a nivel internacional y lograr importantes victorias.

Además de su labor en la cancha, Gabriel ha sido una pieza clave en la promoción de esta disciplina en el estado de Texas. Su participación en comités y eventos de la USTA ha contribuido al crecimiento del deporte, y su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos asegura que el legado de este deporte siga fortaleciéndose. “Quiero que cada atleta se sienta capaz de lograr lo que se proponga, y ser parte de ese proceso es lo que me impulsa cada día”, concluye con emoción.

Gutiérrez se define como un trabajador incansable, ambicioso y creativo, siempre en busca de nuevas formas de mejorar su labor y promover el deporte que le apasiona. Con su liderazgo, el futuro de este deporte en Texas y Estados Unidos promete seguir creciendo, inspirando a nuevas generaciones a alcanzar sus sueños, sin importar las circunstancias.