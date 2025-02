Horóscopo Profesor Salomón HOY 20 de febrero: ¡Pilas Libra! La envidia está cerca

El 20 de febrero, una fecha muy especial según el profesor. Le recuerda a los cumpleañeros que el número 2 representa la gran alianza del poder de la sociedad, la unión y el crecimiento, además, significa el doble de prosperidad.

El cambio de luna nace con ustedes; se avecinan sorpresas que le pueden cambiar su vida. Esté muy atento.

Santo del día: Francisco y Jacinta Marto.

Su número de la suerte: 9988.

9988. Color del día: rojo

Cáncer

La llegada de esta nueva luna menguante le va a hacer tomar decisiones, tómelas con claridad y sabiduría, para que esos proyectos que tiene en mente sean exitosos.

También, debe ser firme con lo que dice y coherente con lo que hace, de lo contrario, no tendrá éxito en nada, ¡Sea constante!

Número de la suerte: 2709

Escorpión

Hay mucho desorden en su parte emocional, le está desequilibrando su vida. Considere hacer un borrón y cuenta nueva, no se quede en el pasado y siga adelante, viva el aquí y el ahora, empezar de nuevo siempre abre puertas nuevas.

Número de la suerte: 3614.

Piscis

Rompa con la monotonía y las reglas, no se encasille en un lugar que no le gusta, viva como usted quiere, no como la sociedad, la familia y sus amigos le han impuesto. No se trata de ser egoísta, sino de ser feliz. Aprenda a vivir de su realidad y no de las apariencias, no tenga miedo.

Número de la suerte: 2768.

Aries

¡Cuidado! No se deje chantajear ni manipular emocionalmente, tome los conflictos con la seriedad y madurez que ameritan, así evitará que lo controlen esos malos sentimientos.

Si estaba en busca de un ascenso, considere lo que usted está dando a la empresa, recuerde que es necesario dar para recibir. Se aproxima un viaje, este tendrá un desenlace importante y favorable.

Número de la suerte: 4047.

Leo

Buenas noticias, la rueda de la fortuna gira a su favor, se avecina una prosperidad económica y mucha estabilidad. Nuevas personas con intenciones de ayudarle llegan a su vida. Esté abierto a escucharlas e incluso a hacer negocios con ellas, estos pueden ser muy prósperos. Su fortaleza familiar con sus hijos y esposa estará mejor que nunca.

Número de la suerte: 3819

Sagitario

Sus deseos no se han hecho realidad, pero tenga paciencia, el tiempo de Dios es perfecto. Guarde la calma, pues llegarán decisiones determinantes para el futuro de sus planes. Llega también un dinero extra, aprovéchelo para pagar deudas o hacer una buena inversión.

Si está peleando con un familiar, pídale disculpas, pierda el orgullo que solo trae inestabilidad en su vida.

Número de la suerte: 2508.

Tauro

Se aproximan situaciones que no van a ser de su agrado, pero debe tomarlas con calma para que no lo perjudiquen, analice muy bien y tome la decisión. Un dinero aparecerá de manera armoniosa, si tenía pensado comprar una casa, el negocio se la va a dar.

Número de la suerte: 6708

Virgo

¡Pilas con su salud! Haga los exámenes necesarios para tener la seguridad, evite sorpresas desagradables en el futuro. Muchas cosas en su trabajo están en desorden, arréglelas antes de que sea tarde.

Número de la suerte: 3370.

Capricornio

Usted estaba esperando un dinero para un viaje; este le va a llegar. Pero para poder irse debe soltar las cargas que no le corresponden, pues solo lo arrastran a problemas que no son suyos. Usted tiene un buen corazón, pero no enfrente lo que no puede; de lo contrario tendrá fuertes desequilibrios emocionales.

Número de la suerte: 1591.

Géminis

Se acerca la renovación y el cambio; estos no son cómodos, pero estarán llenos de prosperidad. Así mismo, tiene problemas con su familia, mejore estas relaciones, si continúan mal, el cambio podría ser muy doloroso. También firmará unos papeles importantes que aclararán situaciones enredadas.

Número de la suerte: 3690.

Libra

No se detenga, sus proyectos se están dando de manera excepcional, vienen cosas nuevas para conquistar la cúspide del éxito, nada lo puede detener, Dios está de su lado. Eso sí, protéjase de la envidia, su éxito la está atrayendo por montones. Cuidado de quien se rodea.

Número de la suerte: 0333.

Acuario

Aclaración y luz llegan a su vida, tendrá un tiempo de estabilidad en los negocios y en la economía. Aprovéchelas para mejorar la salud, progresar con el dinero y estabilizar el amor.

Número de la suerte: 1829.