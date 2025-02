Hombre que apuñaló 26 veces a su ex pareja en San Cristóbal, sigue amenazándola y en libertad

Sobreviviente a 26 puñaladas de su ex pareja en San Cristóbal denunció seguir recibiendo amenazas. Foto: Suministrada.

Han pasado tres meses del intento de feminicidio de Ana Karina Acevedo, una joven de 21 años, que sobrevivió a 26 puñaladas de su ex pareja sentimental, mientras trabajaba en un almacén ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, al Occidente de Medellín.

Tiempo extenso de recuperación psicológica y de salud, que ha sido traducido para Ana Karina en impunidad, pues denuncia que su agresor, quien no ha sido capturado, la sigue amenazando y continúa con las acciones violentas que tuvo antes del ataque, cinco días después de que ella haya decidido separarse de él por comportamientos agresivos y posesivos.

La joven, quien estuvo dos meses hospitalizada y debió ser sometida a 7 cirugías debido a la gravedad de sus heridas en la cabeza, espalda, pulmones, manos y rostro; teme por su vida y pide apoyo de las autoridades.

“Él es como loco, me pide perdón, luego me amenaza y así se la pasa. Pues la verdad es que me estoy recuperando emocionalmente porque es muy duro que alguien con quien uno compartió tantos, tantos años, la pareja de uno que le haga eso. Tengo mucho miedo”, expresó la joven.

A pesar de que la joven interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y cuenta con medidas de protección de la Policía, su agresor la ha seguido contactando a través de cuentas en redes sociales y llamadas telefónicas que ha recibido en varias ocasiones por petición de las autoridades, quienes prometieron interceptar su teléfono para dar con el paradero del hombre que aún sigue en libertad.

Ana Karina vive en el corregimiento de San Cristóbal con su madre, en la misma calle donde vivía con su ex pareja. Señala que por falta de recursos económicos no ha podido trasladarse a otra zona de la ciudad, lo que la sigue poniendo en situación de vulnerabilidad y riesgo de de ser hallada por su victimario.

Con tratamiento psiquiátrico y la zozobra de que se repita el ataque, la joven hace un llamado urgente a las autoridades a que se agilicen las investigaciones y se garantice su seguridad.

Detalles del caso

Este violento hecho ocurrió el pasado 7 de noviembre de 2024 dentro de un local comercial en el que trabaja Ana Karina, ubicado en el sector de Cuatro Esquinas. Luego de una discusión, el hombre la atacó con un cuchillo 26 veces.

Un vecino del lugar observó la escena y cuando intentó reaccionar, el agresor dejó de atacarla y huyó del sitio en un vehículo.

Jorge Alberto Macías Manco, alias “Ete” tendría antecedentes penales de concierto para delinquir, lavado de activos, financiación para el terrorismo y tráfico de estupefacientes y ya estaría identificado por las autoridades quienes desde el día de los hechos anunciaron iniciar con los operativos para dar con su captura.