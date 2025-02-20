General Pedro Sánchez asumirá el Ministerio de Defensa como militar en retiro

El presidente Gustavo Petro confirmó, el pasado 19 de febrero, que el general Pedro Sánchez, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), será el próximo ministro de Defensa. Sobre el tema, fuentes confirmaron a La W que el oficial asumirá el cargo como militar en retiro tras la controversia generada por su nombramiento.

Esta decisión de retirarse para asumir la cartera evitaría que más de 30 oficiales del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Armada tengan que salir del servicio activo, pues el general Sánchez tiene un menor rango de antigüedad.

El general Pedro Sánchez fue el oficial que dirigió la ‘Operación Esperanza’, la cual permitió localizar a los cuatro menores desaparecidos en la selva amazónica tras un accidente aéreo en junio de 2023. Su actuación en esa misión fue reconocida en Colombia y en el exterior.

En el anuncio del nombramiento, el presidente Gustavo Petro aseguró: “Aquí sí demostramos cómo un general salva las vidas de niños, cómo puede escuchar a la selva y sus espíritus a través de los pueblos indígenas que la habitan, a través de los amazónicos que se reunieron con el Ejército”.

“En el mundo, generales israelíes bombardean y matan 17.000 niños en Gaza, autoridades de los Estados Unidos mandan niños con sus padres encadenados por ser migrantes, en Colombia, los que se llamaban antes revolucionarios, por pura codicia traqueta asesinan a los niños de su propio pueblo”, escribió el presidente en X.