Floridablanca: Autoridades están tras la pista de un hombre que manosea a las mujeres

Bucaramanga

En las últimas horas se pude observar a un hombre, que movilizándose en motocicleta se acercaba a las mujeres para tocarlas abusivamente. Uno de estos casos ocurrió en el barrio Lagos de Floridablanca.

Un caso que quedó registrado en cámaras de seguridad donde se ve a un hombre que mientras va en motocicleta, se acerca a las mujeres y les toca sus partes intimas, esta siendo investigado por las autoridades, así lo confirmó Claudia Ramírez, Directora de la Oficina de la Mujer de Floridablanca.

“Un hombre en una moto va y toca a las mujeres, sobre todo aquellas que llevan niños o que tienen las manos ocupadas. Es en el sector de Lagos, Valencia y Rosales donde, especialmente vienen haciendo este tipo de atrocidades, razón por la cual direccioné a una de las victimas a que denunciara esto en la Fiscalía, efectivamente se denunció e iniciaron un proceso de investigación donde ya se han identificado las placas de la moto y el presunto ‘enfermo’, no sé cómo llamarle a un hombre que actúa de esta manera”, indicó.

Gracias a la denuncia de una de las víctimas y el seguimiento a las cámaras de seguridad, la Policía Metropolitana ya está tras la pista de este sujeto, que al parecer viene cometiendo este mismo hecho desde días atrás.

“Desde hace unos meses atrás estamos por todos los barrios invitando a las mujeres a que denuncien cualquier tipo de violencia de género, cualquier tipo de agresión y esto ha permitido que las mujeres empiecen a denunciar y volvemos a invitar a las mujeres a que denuncien, que no se queden calladas y que no teman, aunque hay que reconocer que las mujeres ahora sienten temor de que conozcan su identidad, por el miedo a que puedan ser agredidas por el presunto acosador que hoy está en Floridablanca, pero también me comentan que es un acto que se está cometiendo también en el municipio de Bucaramanga", agregó Claudia Ramírez.

¿Dónde denunciar el abuso a la mujer?

Denuncias sobre cualquier tipo de violencia de género o agresión, las puedes reportar a la Patrulla Púrpura de Floridablanca línea 155, a la Policía Nacional línea 123 y Fiscalía General de la Nación línea 122.