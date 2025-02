El aguacate es una fruta o un vegetal: ¿Qué dice la ciencia sobre su clasificación?

De acuerdo con la organización que lucha contra las enfermedades del corazón y los accidentes cerebrovasculares, American Heart Association, es fundamental consumir frutas y verduras, puesto que proporcionan nutrientes como las vitaminas, minerales, grasas sanas, antioxidantes y más para tener energía y buena salud.

No obstante, incluirlos en las dietas diarias puede ser un poco complicado cuando no se sabe identificar su clasificación y propiedades, puesto que tampoco se puede abusar de sus beneficios. La Organización Mundial de la Salud, indica que, las personas deben consumir por lo menos 400 gramos de frutas y verduras cada día.

Clasificación de frutas y verduras

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, explica que una de las maneras más sencillas identificar los beneficios de una fruta o verdura es su color.

Púrpura/azul: propiedades antioxidantes, ayudan a prevenir cáncer, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.

propiedades antioxidantes, ayudan a prevenir cáncer, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas. Rojo: mejora la salud cardiovascular y disminuye el riesgo de tener cáncer.

mejora la salud cardiovascular y disminuye el riesgo de tener cáncer. Naranja/Amarillo: ayudan a la salud ocular.

ayudan a la salud ocular. Blanco/Café: cuenta con propiedades antibacterianas y antivirales.

cuenta con propiedades antibacterianas y antivirales. Verde: propiedades anticancerígenas.

Pero sencillamente, para identificar que, si lo que consume es una fruta o un vegetal, debe tener esto en cuenta:

Las frutas vienen de una plata que tiene semillas y pulpa

Las verduras sale del tallo o raíces de una planta.

¿El aguacate es una fruta o un vegetal?

Se entiende que el aguacate es una fruta debido a que cumple lo anteriormente mencionado, vine de una plata que tiene semilla, además de que crece del ovario de la flor que también es comestible. No obstante, los expertos en cocina resaltan que esté en muchas ocasiones se ha de señalar como verdura, debido a que, se suele utilizar como ingrediente salado.

Cabe resaltar que este no es un tema para discutir, puesto que, desde la perspectiva de la ciencia, exactamente desde la botánica, se afirma que es una fruta, que crece del árbol que tiene su mismo nombre. Además, este le brinda a las personas vitamina C, E y potasio, que son exactamente nutrientes ricos en frutas.

Tabla nutricional del aguacate

Atributos

Bajo en sodio

Bajo en sal

Bajo en azúcares

Keto Friendly

Alto en fibra

Bajo en carbohidratos

Información Nutricional para 0.5 unidades (30 g)





CALORÍAS GRASAS CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS 48 kcal 4.4 G 2.6 g 0.6 g

¿Cada cuanto se debe comer aguacate?

Se dice que el aguacate es una de las frutas con mayor beneficios para ser cardiosaludable, puesto que reduce en adultos el sobrepeso y mejora la función cognitiva. Se dice que su consumo le otorga al cuerpo una proporción de 6 a 1 de grasas insaturadas.

De acuerdo con el estudio Journal of the American Chemical Society de la Universidad de Harvard, se recomienda que las personas consuman esta fruta una vez por semana. Indican que se debe también combinar con otros alimentos, esto permitirá que su cuerpo recargue más nutrientes a la vez.