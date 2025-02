Consejo de Estado pide testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla en proceso contra senador Name

JUSTICIA

El Consejo de Estado avanza con el proceso de pérdida de investidura contra el senador por la Alianza Verde, Iván Leónidas Name, salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres por tráfico de influencias.

La última decisión de la Sala fue decretar unas pruebas testimoniales contra los exdirectivos de la UNGRD y la consejera para las regiones.

"De conformidad con lo anterior, la Sala decidió decretar como prueba de oficio la recepción de los testimonios de los señores Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de la misma entidad; y Sandra Liliana Ortiz Nova, ex consejera presidencial para las regiones", indicó el Consejo de Estado.

En esta demanda interpuesta por el abogado Juan Carlos Calderón, la alta corporación pidió al INPEC y a la Fiscalía colaborar con la práctica de pruebas.

“Para que informen con destino a este proceso si (..) se encuentran privados de la libertad y, de ser así, indiquen el lugar de reclusión y los datos de contacto. Lo anterior, con el fin de asegurar la práctica de la prueba", indicó el Consejo de Estado.

¿Por qué están involucrados en el escándalo de la UNGRD?

De acuerdo con el Alto Tribunal, Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes de la Senado y de la Cámara, habrían recibido dineros por parte de Sneyder Pinilla a cambio de acelerar las reformas del gobierno de Gustavo Petro por el Congreso.

Según con Olmedo López exdirector de la UNRGD, el dinero al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.

Estos mandatarios serían nada más y nada menos que los propios familires de los congresistas Name y Calle: María Clara Name Ramírez, Gabriel Enrique Calle Aguas y Gabriel Alberto Calle Demoya.

“El dinero recibido por Name Vásquez y Calle Aguas habría sido utilizado para la financiación de las campañas políticas de María Clara Name Ramírez al Concejo de Bogotá, hija de Iván Leonidas Name Vásquez, así como de Gabriel Enrique Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba, y de Gabriel Alberto Calle Demoya, a la alcaldía del municipio de Montelíbano Córdoba, hermano y padre de Andrés David Calle Aguas, respectivamente”, se lee en un auto del magistrado Francisco Farfán.

Según Pinilla, el exdirector de la entidad, Olmedo López, le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, esto en el marco del escándalo de los carrotanques en La Guajira.

Cabe resatar que en la actualidad, María Clara Name es concejal de Bogotá y Gabriel Alberto Calle fue elegido como alcalde de Montelívano, Córdoba