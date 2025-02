Bancadas de Senado y Cámara de Cambio Radical piden a Germán Vargas Lleras que sea candidato en 2026

Bogotá. Abril 11 de 2024. El ex vicepresidente German Vargas Lleras asiste al foro ¿Hacia dónde debe ir el Sistema de Salud? De la Fundación Carlos Lleras Restrepo. (Colprensa - Lina Gasca) / LINA GASCA

Colombia

En medio de la convención de Cambio Radical que se está llevando a cabo en San Andrés, las bancadas de Senado y Cámara de la colectividad solicitaron al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras que sea el candidato único del partido para las elecciones presidenciales de 2026.

“Durante la Convención Nacional del Partido Cambio Radical, realizada este jueves en la isla de San Andrés, los congresistas de la colectividad le pidieron al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que se lance a la Presidencia de la República y lidere la reconstrucción del país en materia de orden público, desarrollo y crecimiento económico”.

#POLÍTICA En medio de la convención del Partido @PCambioRadical, las bancadas de Cámara y Senado de la colectividad solicitaron al ex vicepresidente @German_Vargas, que sea el candidato único a la presidencia en 2026. — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 20, 2025

De acuerdo con el senador Carlos Fernando Motoa, quien además propuso que el partido tenga una lista cerrada para las elecciones al Congreso, Germán Vargas es la mejor opción de cara al 2026.

“Solicitamos de forma unánime tanto congresistas de Cámara y Senado que Germán Vargas Lleras sea el candidato presidencial del 2026. Desde el año pasado he dicho que es la mejor opción, son los ciudadanos lo que lo han pedido, es una persona de trayectoria, con capacidad, conocimiento y carácter”.

Por su parte, el representante a la Cámara, Julio César Triana, señaló que son los mismos ciudadanos quienes desde las calles y las regiones del país, están solicitando la candidatura del ex vicepresidente.

“Hoy no vengo a hablarle como congresista, vengo a transmitirle lo que los congresistas escuchamos todos los días en las calles de los municipios, con la gente, y es que el único que puede, de verdad, darle rumbo a este país es Germán Vargas Lleras. No podemos irnos de esta convención sin que quede en el acta que los congresistas nos hemos levantado aquí a pedirle a Germán Vargas Lleras que asuma una candidatura presidencial. La solicitud no es a nombre de los congresistas es a nombre de los colombianos”.

Así mismo, la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, aseguró que Germán Vargas Lleras sería el único candidato capaz de ‘asumir las riendas del país’.

“Yo me quiero sumar al llamado que hace el representante Julio César Triana de pedirle que asuma ese reto y que nos permita a nosotros postularlo, promocionarlo, salir a la calle a decir que no hay otro candidato como usted capaz de coger las riendas del país y recomponerlos en el 2026”.

Desde esta convención en donde también se tocaron temas relacionados con la agenda legislativa y se reiteró la posición del partido en contra de la Reforma a la Salud, se ratificó el nombramiento de Germán Córdoba como director de la colectividad.