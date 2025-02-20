Al Oído: Presidente Petro, el ELN hace de las suyas y usted buscando peleas políticas ¡Reaccione!

Al Oído de esa Colombia que llora, pero no se rinde. Cúcuta, Popayán y Villa del Rosario azotadas por el terror. Los bandidos detonaron 4 explosivos y un carro bomba.

Hay unas cifras que demuestran la gran expansión del ELN durante los dos últimos años y han ocupado mayor territorio; pasaron de 5.400 a 6.300 integrantes.

Cada vez la situación en Chocó es más crítica, ni hablar del Catatumbo, que, en un país tan acostumbrado a la violencia, empieza a volverse paisaje, la seguridad al garete y estos bandidos se están tomando el país aprovechando la falta de liderazgo del presidente. Retrocedimos 20 años.

En ese oscuro panorama, el presidente Petro elige buscarle pelea al alcalde Galán en Bogotá en lugar de hacerse cargo de la crítica situación de seguridad de Cúcuta, donde el ELN arremetió salvajemente para celebrar a Camilo Torres.

Aterra que un presidente que trina de todo y no dice nada no tenga nada que decir cuando se dieron los ataques, pero cuando es en Palestina, Israel o Rusia ahí sí es el primero en pronunciarse y acá olvidados.

Esto no es ni debe ser un tema de lanzarse el balón de un lado a otro para hacer política. Los muertos, aunque a veces los políticos no lo entienden, no lo son. Hoy hay que hablar como país, decirle con mucho respeto al presidente Petro que Colombia exige un freno a la burla de criminales con el país, que el país exige liderazgo, el país exige que se acabe la alcahuetería con los bandidos. ¿Cuándo será que decide dar por finalizados totalmente los diálogos con el ELN y enfrentarlos como se debe?, garantice la seguridad de Colombia como es su deber. Colombia exige un despertar.

En un Gobierno en el que muchos llegan a cargos sin experiencia y solo porque les deben favores o saben mucho, es un bálsamo el nombramiento del general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa. Tiene varios retos, el país está en un retroceso en seguridad, necesita recuperar moral de nuestros héroes y devolvernos a la seguridad para que no sigan afectaciones sociales y económicas.