Obras pendientes por valorización en Armenia son inviables, alcaldía busca soluciones

Armenia

Las obras viales de valorización son inviables así lo reveló la secretaria de infraestructura de Armenia Claudia Arenas luego de un informe de la universidad del Quindío.

El estudio de la Uniquindío demostró que los estudios que se realizaron entre 2013 y 2014 carecen de rigor técnico, presupuestal y de pertenencia y aunque las obras en su mayoría son necesarias hoy no se podrían adelantar por la forma en la que fueron diseñadas y planeadas.

La funcionaria explicó “esto nos desdibuja el ejercicio de valorización, porque son unas obras que no se diseñaron como debían haberse diseñado, unas obras que no se valoraron, que, si yo no tengo los diseños apropiados, pues tampoco puedo llegar a una valoración real y entonces esto hace que se demuestre una vez más que obras que en su momento fueron concebidas por 120.000 millones de pesos, 12 obras, pues seguramente en ese momento ya costaban muchísimo más. Entonces esto nos desdibuja el ejercicio valorización.

Claudia Arenas, secretaria de Infraestructura de Armenia y la valorización. Foto: Adrián Trejos Ampliar

Y agregó “Nosotros incluso les pedimos a la universidad que contemplaran la posibilidad de analizar dentro de esa revisión, la posibilidad de valorar las cuatro que ya se hicieron, de hacer una proyección en valor presente de esos recursos pagados por la ciudadanía y pensar incluso en hacer una devolución.

Lo vemos con buenos ojos, lo vemos de una manera responsable, lo vemos de una manera sana para la ciudad y poder de cierta forma, qué bueno que así fuera cerrar este capítulo y volver a empezar con la proyección de esas obras, pero con el deber-ser, con el deber-ser dentro de un plan de movilidad estructurado en obras al corto, al mediano y al largo plazo”