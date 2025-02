JotaPe Hernández pide a la Corte que investigue a Roy Barreras por presunto tráfico de influencias

El senador JotaPe Hernández radicó una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia, para que se abra una investigación en contra del Embajador en Reino Unido, Roy Barreras, por presuntas conductas irregulares que podría constituir diferentes delitos como el tráfico de influencias, esto luego de que el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, informara que mientras era director de la DIAN, Barreras le pidió que nombrara a personas recomendadas en las aduanas de Cali y Buenaventura.

“En ejercicio de mis funciones como Congresista, me permito presentar ante su Despacho una solicitud de investigación penal contra el señor ROY BARRERAS MONTEALEGRE, por PRESUNTAS conductas irregulares que podría constituir diferentes delitos”.

El senador también se refirió a las declaraciones de la fiscal Luz Adriana Camargo, según las cuales hacer recomendaciones no es un delito. Ante esto, pidió a la Corte Suprema que se haga cargo de este caso.

“Que se investigue, que la Corte Suprema se apersone, ya que la fiscal Luz Adriana Camargo le parece que recomendar no es un delito. No, señores, él es embajador, era presidente del Senado y no tenía por qué estar presionando a un director de la DIAN para que le colocara o le entregara las directivas aduaneras de Buenaventura y de Cali”.

En su solicitud, JotaPe Hernández pidió además que se cite al ministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, así como a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, a rendir declaraciones.