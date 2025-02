Roy Barreras negó pedir puestos en la Dian y conocer a “papá pitufo”. Anunció acciones legales

El embajador en Reino Unido, Roy Barreras, negó haberle pedido al actual ministro de comercio Luis Carlos Reyes nombrar a una ficha suya en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de Buenaventura y Cali.

Ese cargo, según indicó Reyes, habría sido pedido además por Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, y César Augusto Valencia, supuesto allegado de “Papá Pitufo”.

Según Barreras, algunos “calumniadores”, a través de un vocero, buscan hacer ruido en medio de la polémica por el ingreso de 500 millones de pesos a la campaña del presidente Petro en 2022 provenientes del contrabando, que fueron devueltos según el propio mandatario.

Hace algunos días en su cuenta de X, el embajador indicó. “No conozco a Gargamel, ni a los pitufos ni a la pitufina pero en cambio conozco buenos y honestos abogados que se encargarán de responder cada calumnia infame. No les daré gusto a los calumniadores que usaron ese vocero en y que saben que mienten pero que su propósito es hacer ruido, confundir a la opinión y desviar la atención de los verdaderos culpables del presente y del pasado ni dejaré que logren distraerme de mis tareas y de mi camino limpio y tranquilo. ¡Y el tal pitufo que llegue rápido y hable y diga todo lo que tenga que decir! Colombia merece la verdad”, afirmó Barreras.

De otro lado el actual ministro de Comercio Luis Carlos reyes enfatizó que. “Varias personas me pidieron la Dian de Buenaventura y el entonces presidente del Congreso me la pidió. Buenaventura y Cali y me hizo un comentario curioso: ‘tú eres un tipo prometedor, eres como un futbolista, pero imagínate lo feo de que a Messi le rompieran las piernas” agregó el ministro.

Barreras, además, insistió en que el contrabando no es un delito menor y lo vinculó directamente con las mafias del narcotráfico.

“Falta una eternidad para las elecciones del 2026 y sin embargo en las oscuras cuevas de los culpables y cómplices de la peor maldición de nuestra patria que es el narcotráfico y la corrupción ya empezaron a disparar contra quienes creen que pueden evitar que regresen al poder con su estela de sangre, mafia, extrema derecha y destrucción de la democracia. Si la calumnia fuera argumento para abandonar la lucha por un mejor país que es para mí la vida misma y mi testimonio de vida sería fácil para ellos eliminar competidores. No lo lograrán", enfatizó.