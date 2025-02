Cortes de luz en Barranquilla este miércoles, 18 de febrero: sectores afectados y horarios

Personal técnico de la empresa Air-e Intervenida adelantará, este miércoles 19 de febrero, adecuaciones eléctricas en un sector de Villa Campestre, en el municipio de Puerto Colombia.

Los trabajos programados para la instalación de nuevas redes eléctricas, crucetas y aisladores, se llevarán a cabo entre 7:30 de la mañana y 6:00 de la tarde, tiempo en el cual estarán sin suministro de energía el sector de la carrera 53 a la carrera 54, entre las calles 132 y 133, Conjunto Residencial Lomas de Villa Campestre, Conjunto Residencial La Herradura, Avenida Los Cocos, Las Camelias, Las Dunas, Avenida Los Robles y Parque Alto de los Rosales.

Obras en el intercambiador vial de Alameda del Río

Para facilitar obras eléctricas por parte de contratistas externos, en el proyecto del intercambiador vial en Alameda del Río con Circunvalar, se realizarán breves suspensiones en sectores del norte de Barranquilla y Corredor universitario de la siguiente manera:

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 5, de 5:20 a. m. a 6:40 a. m. y de 4:40 p.m. a 6:00 p.m. Sectores sin energía: Puerto Colombia calle 135, desde la carrera 51B hasta la carrera 53; carrera 26, entre la calle 135 y la calle 3B; calle 3B hasta la calle 14, y desde la carrera 20 hasta la carrera 51B; y calle 3B, desde la carrera 13 hasta la carrera 26 (Villa Campestre).

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 5, de 5:30 a. m. a 6:40 a. m. y de 4:40 p.m. a 6:00 p.m. Sectores sin energía: desde Alameda del Río hasta la carrera 46 y en el sector de Villa Campestre.

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 5, de 5:00 a. m. a 5:30 a. m. y de 4:40 p.m. a 6:00 p.m. Sectores sin energía: Barranquilla: calle 130 hasta la calle 135, y desde la carrera 51B hasta la carrera 57 (Villa Campestre).

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 7, de 5:00 a. m. a 5:30 a. m. y de 4:40 p.m. a 6:00 p.m. Sectores sin energía: Barranquilla - Puerto Colombia: calle 1A (Puerto Colombia) y la calle 111 (Barranquilla), desde la carrera 25 (Puerto Colombia) hasta la carrera 53 (Barranquilla); Barranquilla: carrera 46 hasta la carrera 53, desde la calle 106 hasta la calle 132 (Villa Santos); sectores aledaños a la carretera vía Puerto Colombia desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 7 (Corredor Universitario).

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 7, de 5:30 a.m. a 6:40 a.m. y de 4:40 p. m. a 6:00 p. m. Sectores sin energía: Barranquilla: calle 96A hasta la calle 108, y desde la carrera 49C hasta la carrera 52 (Villa Santos).

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 8, de 5:00 a. m. a 5:30 a. m. y de 4:40 p.m. a 6:00 p.m. Sectores sin energía: Barranquilla: calle 100 hasta la calle 110, y desde la carrera 46 hasta la carrera 50 (Villa Santos).

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 8, de 5:30 a. m. a 6:40 a. m. y de 4:40 p.m. a 6:00 p.m. Sectores sin energía: desde Alameda del Río hasta la carrera 46 y los barrios de Villa Santos y Miramar.

Trabajos de lavado en subestación Silencio

Para garantizar la normal operación de equipos al interior de la subestación Silencio, se adelantarán labores de lavado preventivo.

Para facilitar las obras de los técnicos especializados se realizarán breves interrupciones de la siguiente manera:

CIRCUITO SILENCIO 5, de 4:30 a. m. a 5:00 a. m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. Sectores sin energía: Barranquilla barrios: El pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles 2 y 3; sector de la carrera 13 con calle 120 (El Pueblito), sector de la carrera 27 con calle 81 (Me Quejo), calle 79 hasta la calle 79ª, desde la carrera 26C7 a la 27 en el Silencio.

Más información Cuánto vale el pasaje en avión de Bogotá a Barranquilla: 3 aerolíneas con los tiquetes más baratos

CIRCUITO SILENCIO 5, de 5:00 a. m. a 6:00 a. m. Sectores sin energía: Barranquilla Barrios: El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles 2 y 3; carrera 13 con calle 120 (El Pueblito), carrera 27 con calle 81 (Me Quejo), calle 79 hasta la calle 79A, desde la carrera 26C7 a la 27 en el Silencio.

CIRCUITO SILENCIO 10, de 5:00 a. m. a 6:00 a. m. Sectores sin energía: Barranquilla: calle 69 hasta la calle 72, entre carreras 34 y 49 (Barrios: Las Delicias, Colombia y Olaya) y calle 55 hasta la calle 68, entre carreras 44 y 57 (Barrios: Boston y El Prado).

CIRCUITO SAN FELIPE (ATLANTICO), de 5:00 a. m. a 6:00 a. m. Sectores sin energía: Barranquilla barrios: Me Quejo, Por fin, Los Olivos, Villas del Rosario (sector comprendido desde la calle 82D, hasta la calle 102, entre carreras 27 y 36), La Paz (sector comprendido desde la calle 87 hasta la calle 108, entre carreras 13B y 22).

CIRCUITO JARDIN (ATLANTICO), de 5:00 a. m. a 6:00 a. m. Sectores sin energía: Barranquilla barrios: Las Mercedes, calle 75, entre carreras 49 y 50 (Altos del Prado), sector comprendido desde la carrera 43 hasta la carrera 49B, entre calles 74 y 79 (América), sector comprendido desde la carrera 43 hasta la carrera 46, entre calles 72 y 75 (Colombia); carreras 38A a la 41D, entre las calles 74 y 76 (Betania);carrera 41D hasta la 43, entre las calles 74 y 79 (Ciudad Jardín); carreras 41D a la 43, entre las calles 72 y 73 (Delicias).

CIRCUITO FLORIDA, de 5:00 a. m. a 5:30 a. m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. Sectores sin energía: Barranquilla Barrios: La Florida, Las Colinas, Los Jobos, Nuevo Horizonte; sector comprendido desde la calle 80B hasta la calle 83, desde la carrera 38 hasta la carrera 42 (Campo Alegre); sector comprendido desde la calle 78 hasta la calle 82ª, desde la carrera 42A hasta la carrera 42F (Ciudad Jardín); calle 81, entre las carreras 35C2 y 35D (Las Terrazas).

Finalmente, en la calle 44 con la carrera 14, en la segunda etapa del barrio Las Nubes en Soledad, se cambiará un poste, en el horario de 7:20 de la mañana a 6:00 de la tarde.