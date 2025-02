En Floridablanca, usuarios protestan por alzas en las tarifas del recibo del gas

Bucaramanga

Como acto de manifestación, ciudadanos en el barrio La Cumbre en Floridablanca, quemaron recibos del gas. Según la comunidad, en menos de un año realizaron incremento superior al 200% en la tarifa de este servicio, que sigue vigente hasta la fecha.

¿Qué denuncia la comunidad?

La población dice que estas alzas comenzaron en 2024 y no conocen las razones del por qué. William López, secretario de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en Floridablanca, comentó: “En el 2024 nos aplicaron una tarifa superior al 200%, es decir, todo el año 2024 empezaron realizando alzas porcentuales y ya para octubre del 2024 el metro cúbico de gas estaba en $4.232 o por encima de los $4.200 y siendo que en enero estaba inferior a $1.979, entonces fue una alza superior al 200% y los usuarios no comprenden cuál es el motivo de estas alzas, que se siguen aplicando en el 2025″.

William López agregó que: “la comunidad no aguanta más las tarifas impagables del operador MetroGas. Los usuarios están reclamando que haya una baja sustantiva y que vuelvan a los precios iniciales del 2024. Es decir, las tarifas están por encima de los $3.900 el metro cúbico de gas. En el caso concreto yo estaba pagando $45.000 a inicios de enero y en octubre ya se me había trepado la tarifa a $106.600, es 2025 y MetroGas aún no retira la medida“.

¿Qué responde MetroGas?

MetroGas, no ha realizado un pronunciamiento oficial ante las recientes manifestaciones de la comunidad. El último comunicado en respuesta a las alzas en la tarifa fue publicado el 6 de agosto de 2024.

Comunicado MetroGas (06/08/2024) Ampliar

El comunicado agrega que: “El valor de la factura volverá a su comportamiento normal, una vez concluya el proceso de recuperación de saldos pendientes.

Para finalizar la comunidad hizo un llamado a todas las autoridades correspondientes para que les brinden una respuesta, que de claridad a la situación. “Nosotros estamos, haciéndole el llamado a MetroGas, porque llevamos un año en la aplicación de estas tarifas y el pueblo florideño está cansado de estas altas tarifas. Le estamos exigiendo que baje esas tarifas, pero también hacemos un llamado a la CREG, que es la encargada de regular las tarifas y por supuesto al Gobierno Nacional, porque ahí hay incidencia", concluyó William López, secretario de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en Floridablanca.