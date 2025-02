Hay retrasos pero necesitamos las obras,entiendo las molestias por el intercambiador de la 72: Galán

En la madrugada de este lunes 17 de febrero, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estuvo en la calle 72 con Avenida Caracas en donde anunció la apertura del intercambiador vial, una obra que había iniciado en septiembre del año 2021 y que, según palabras del alcalde, recibió en su mandato con un avance del 47,9% en las obras.

Luego de enfrentar con varios retrasos y contratiempos, el alcalde Galán manifestó con entusiasmo que se logró un avance en las obras superior al 96,28%, lo que permitió habilitar el paso vehicular por el sector, junto a esta obra se encuentra la construcción de la Línea 1 del Metro de la capital, en la que Galán enfatizó que seguirán avanzando.

¡Habilitado el intercambiador vial de la calle 72!



Esta obra inició en septiembre de 2021 y la recibimos el 1 de enero de 2024 con un 47,9% de avance. Hoy, luego de algunas dificultades y retrasos en este punto, y con un avance superior al 96,28%, habilitamos el paso vehicular… pic.twitter.com/2MOHBfZT5C — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 17, 2025

Tras la apertura del ‘deprimido de la 72′, decenas de comerciantes y habitantes del barrio Colombia, se acercaron al lugar con pancartas y pusieron en marcha una protesta pacífica en consecuencia de los comercios que quebraron tras los retrasos de las obras, además, el grupo de protestantes aseguró que las obras siguen incompletas, por lo que se prevé un escenario incierto sobre una posible reapertura del comercio en el lugar.

#BOGOTÁ. A esta hora (7:23 am), habitantes del barrio colombia hacen bloqueos intermitentes en la avenida Caracas con calle 72, en protesta por la apertura del Inter cambiador. Aseguran que las obras son entregadas incompletas. @julianimartinez pic.twitter.com/IMf1y6yqux — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 17, 2025

En 6AM de Caracol Radio estuvo Leónidas Narváez y el alcalde Carlos Galán, quienes expresaron su solidaridad con la gente que salió a protestar en la calle 72 con avenida Caracas, explicando las razones por las que hubo incumplimientos con el avance de la obra.

“Esto genera el malestar en la gente y me uno a ellos”, Leónidas Narváez

En primer lugar, fue Leónidas Narváez quien habló en 6AM sobre las protestas de los habitantes y comerciantes del sector: “Es importante aclarar que no estamos inaugurando nada, lo que hicimos fue habilitar el servicio del interconector, es algo que venimos haciendo desde octubre, cada vez que tenemos espacios terminados y seguros para la comunidad, los habilitamos para que puedan ser utilizados, esto tras el incumplimiento del consorcio de la Línea 1 del Metro, que debió entregar esta obra hace unos meses. Existe una parte que aún sigue sin terminar y se espera, esté listo para el 30 de marzo, quiero transmitir el mensaje de que no hemos recibido la obra, no la hemos inaugurado y que mientras no se terminen todos los trabajos, no se puede decir que esto ha culminado”.

Narváez enfatizó en que la obra no está culminada en su totalidad, por lo que aún se debe esperar un tiempo: “Totalmente, acá no se ha terminado nada, lo que hacemos es poner al servicio esta infraestructura, así le brindamos mayor movilidad y seguridad al transeúnte, mitigamos las afectaciones que se han tenido en medio de las obras”.

Finalmente, apuntó al contratista que no cumplió con los tiempos de la obra: “Hay mucha actividad, esto es parte de todo el desarrollo, seguimos con las cifras que hemos venido manejando, continuaremos a pesar de la dificultad, que alguien tuvo que hacer y no hizo, esto genera el malestar en la gente y me uno a ellos”.

“La ciudad está en obra, estamos reventados”, alcalde de Bogotá, Carlos Galán

Tras el gerente de Metro, el alcalde Galán se sumó a su posición y se mostró del lado de la gente: “Esta obra tuvo problemas, es una obra del proyecto Metro, arrancó en septiembre de 2021, si bien en el contrato no se fijó una fecha de entrega, se estimaba que para octubre del 2024 estaría completa, nos pusimos en la tarea de solucionar todos los problemas, se pudo terminar y habilitar el interconector y entiendo el malestar de las personas que se han visto afectadas, estamos buscando la manera de compensarlas, vamos a avanzar en este mes y medio en avanzar con el costado restante”.

Sobre la ayuda en la Movilidad de la ciudad, Galán afirmó: “Sin lugar a duda ayuda bastante, no tenemos un porcentaje de cuánto va a ayudar, pero hacemos el esfuerzo para habilitar cuanto antes las obras, no se ha entregado en su totalidad, pero creo que es importante, todo está funcionando para la ciudadanía, poco a poco vamos a ir entregando obras, esto en medio de una ciudad en obra, estamos reventados”.

El alcalde de la ciudad aclaró si habrá sanción al contratista por los retrasos: “Efectivamente, el contratista tenía la opción de pagar una multa por cada día de demora, o aceptar que se le descuente del pago, era alrededor de 15 salarios mínimos por día, así lo hizo por cerca de 60 días, fueron alrededor de $1.200 millones de pesos, ya tuvieron que pagar esto y hay un trámite abierto en este momento para una nueva sanción”.

Galán confirmó presencia del tren de Aragua en algunas zonas de la ciudad: “No tengo la información clara sobre qué tipo de banda está haciendo presencia, pero estamos trabajando con cámaras para perseguir a los responsables, hoy se entregó a la Policía un resultado importante sobre el hurto de vehículos, el tren de Aragua tiene presencia en algunos sectores de Bogotá, hemos hecho capturas de miembros de la banda”.

Sobre el impacto urbanístico que tendrá el Metro, Galán aseguró que no es cierto que se ve tan conjunto a los hogares de los ciudadanos de la zona: “La realidad es que la distancia es mucho mayor de lo que se ve en imagen, le pedí a la empresa Metro que aclarara esto, me dicen que hay unos doce o catorce metros, por sus características reduce el impacto urbanístico que tienen las estructuras elevadas, es un Metro bastante alto, es distinto a lo que hicieron ver con esa foto, la cifra de este mes será cercana a un 50% de avance”.