Colpensiones deberá informar en 48 horas si Jaime Dussán cumple requisitos para ser presidente

JUSTICIA

El juzgado 53 civil de Bogotá falló una tutela a favor de la senadora Paloma Valencia contra Colpensiones, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.

Según indicó la senadora a través de su cuenta de X, con esta orden del juez, Colpensiones tendrá 48 horas para informar de manera explícita si Jaime Dussan, actual presidente de la entidad, cumple con los requisitos para su cargo.

¿Por qué la tutela contra Dussán?

Resulta que el pasado 23 de enero de 2025, la senadora radicó un derecho de petición ante Colpensiones, con el fin de obtener información respecto de la formación educativa de Jaime Dussán para ocupar el cargo de presidente de la entidad; y trascurridos el término legal que se tiene para dar respuesta, no se emitió respuesta alguna.

Por ello, el juzgado amparó sus derechos y ordenó a Colpensiones que, en el término de 48 horas, informe si Jaime Dussán cumple con los requisitos para ser presidente.

La denuncia de Paloma Valencia

La senadora del Centro Democrático ha pedido que Jaime Dussán sea revocado del cargo de presidente de Colpensiones por, supuestamente, no tener los estudios requeridos para ejercer dicho cargo.

Según Valencia, Dussán presentó un título de posgrado que no es válido: “Dirección de Relaciones Públicas y Gabinetes de Comunicación” de la Universidad Autónoma de Barcelona, que sería un título propio, no oficial y no ha sido convalidado en Colombia.

¿Qué ordenó el juez a Colpensiones?

De acuerdo con el documento compartido por la senadora, el Juzgado indicó que se le debe respetar el derecho fundamental a la información y petición de la senadora.

De esta manera, ordenó a Colpensiones que, en las próximas 48 horas, entregue una respuesta de fondo a “las solicitudes primera y segunda del derecho de petición incoado el 23 de enero de 2025 por la gestora, esto es, le precise expresamente si existe la documental pedida o no, y de existir, se le remita; así mismo, le notifique tal pronunciamiento”.