Petro dice que Xavier Vendrell ‘cayó en trampa’ de alias ‘Papá Pitufo’ por “ingenuo y muy ignorante”

El presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica que se ha generado por los vínculos que habría tenido Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’ con su campaña. Confirmó que utilizó un avión del denominado ‘zar del contrabando’ y que este intentó infiltrar la campaña en distintas ocasiones.

“Cuando empecé a sonar en las encuestas, muy lejos de mis competidores, despertó en este sujeto el afán de estudiarme, de encontrarme y tratar de comprarme. No lo conocía. La verdad tengo que decir que el nombre de Diego Marín era desconocido hasta hace muy poco. He venido recogiendo datos que me puedan acercar a una idea de lo que significa este delincuente”, comenzó señalando el presidente, en entrevista con el Periódico Vida.

El mandatarios afirmó que “el primer contacto lo estableció él, a partir de ponerme una trampa en un viaje a Cali y de ahí sé que la política vallecaucana está infiltrada por Marín. Y aprovechó una reunión cuando empezaba a hacer mis primeros núcleos políticos en Cali y en Buenaventura. Estaba en Cali y tenía una reunión de campaña en Buenaventura, donde me estaban esperando, pero caía una lluvia torrencial y alguien dijo que podía ayudarme con una avioneta en el momento en que escampara para que pudiera llegar a tiempo a la reunión. Efectivamente escampó y hubo una avioneta y, por nuestro mecanismo de seguridad, se manda a personas que me ayudan. Era ya la precampaña y estábamos comenzando lo que sería la consulta. Y entonces alguien apareció, un compañero del Valle, diciendo que podía conseguirme una avioneta”.

La persona en mención, según dijo el propio presidente, fue el exalcalde de Yumbo, Ferney Lozano. Además dijo que “consultamos la matrícula de la avioneta y no aparecía ningún registro de nada en contra (…) Yo nunca supe que esa avioneta era de él, pero ahora sabemos que sí y que uno de nuestros propios acompañantes había sacado fotos de nosotros subiendo a la avioneta y en el interior, para entregárselas a alias “Pitufo” para que tuviera una forma de extorsionarnos”.

En este diálogo con el periódico del gobierno, el jefe de Estado aseguró que fueron varios intentos de Marín por acercarse a la campaña: “intentó buscar a mi esposa a través de un señor Valencia, diciendo que iban a hacer obras de la Iglesia Católica. Ella se dio cuenta de que eso era más bien una trampa y nunca cayó. Intentó poner trampas buscando infiltrar la campaña y una de esas fue la de Vendrell, que apenas llegaba a Colombia”.

De hecho, sobre Xavier Vendrell consideró que terminó cayendo porque “no conocía las campañas colombianas. Le pasó por no conocer la política nuestra, por ingenuo. Yo se lo advertí y no puedo hablar por él, pero indudablemente fue muy ignorante”.

El presidente entregó detalles sobre el encuentro que sostuvo con Marín: “A través de una persona del Partido Verde (Néstor Daniel Garcia), me invitaron a unas oficinas, en un sitio cerrado, a hacer una reunión con gente del San Andresito. Yo ya había tenido grandes discusiones parlamentarias y tenía una línea sobre los San Andresitos, que era tratar de volverlo zonas de producción y no de contrabando. Pues ahí estaba ese señor Marín al que inocentemente le dije eso. Estaba cometiendo una ingenuidad porque tenía al frente de mí el mayor contrabandista de Colombia. Yo creo que se burló de mí y me retiré porque yo nunca he pedido dinero para mis campañas. Y sé que esa reunión siguió y sé que hablaron de dinero”.

Producto de ese encuentro, añadió Petro, “Vendrell cometió el error de ir, no a la casa de él, como dicen en la prensa, sino una casa cerca a Chía y ahí le entregaron dinero en efectivo y él me comentó o Augusto Rodríguez, alguno de los dos, ese mismo día. De inmediato dije ‘devuelvan eso y saquen una prueba de que devolvieron eso porque podían ser chantajeados de ahí en adelante’, y más yo que ya me acercaba por las encuestas a ser el posible Presidente”.

El mandatario señaló que la extradición del denominado ‘zar del contrabando’ “está a un paso”, que la semana pasada, habló con el Primer Ministro de Portugal. Sin embargo, dijo que en medio de este proceso, desde que escapó a España, Marín ha intentado contactarlo y que su respuesta ha sido: “que se entregue a la Fiscalía, le garantizo su vida y si quiere lo recogemos en un avión. Y que cuente toda la verdad. A mí sólo me interesa la verdad, no me importa cuántos años de prisión tenga. Me importa la verdad. Pero él parecía que lo que quería era más bien sobornarme o chantajearme, con la famosa foto de la avioneta, con amenazas veladas. Y yo, la verdad, a estas alturas de mi vida no me dejo chantajear”.

El presidente también volvió a referirse al controvertido consejo de ministros televisado que generó la salida de varios ministros. Dijo que se seguirán transmitiendo y volvió a defender al jefe de despacho, Armando Benedetti, tras anunciar que “puede que el señor Benedetti no esté ahí más tiempo, puede, pero nunca porque fue chantajeado el presidente”.

Aseveró que “el problema no era Benedetti, el problema eran los juegos ya, que yo llamo de doble agenda, que tiene que ver con muchos temas, no solo con el electoral que jugó. Ahí se mostraron como candidatos varios, que no voy a mencionar, pero es que no están ahí como candidatos. En el Ejecutivo no se puede ser candidato, el Congreso sí”.

También respondió a si Benedetti le tiene ‘secretos’ y que si a eso se debe el poder que tiene: “En el M-19 nunca abandonábamos a la gente que se ha arriesgado. En el poder hay pocas lealtades personales. Ahora, a Benedetti yo lo conozco relativamente bien, sé de sus debilidades. Él estaba en el uribismo cuando yo hacía mis debates sobre el paramilitarismo, que eran muy riesgosos. Desde el uribismo, el único que se paraba a defenderme era Benedetti. Entonces, ¿yo por qué tengo que ser desleal con eso? Si fue el primero que se atrevió y muchos de mis compañeros, recuerde a Robledo, se paró y fue a regañarme cuando hice el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia”.

Concluyó el jefe de Estado su defensa, diciendo que “Benedetti es un hombre con propensión a la autodestrucción, por razones que yo entiendo y que no es del caso analizar aquí. En todo el periodo de conducción de la campaña electoral, que pasaba conmigo de manifestación en manifestación, fue absolutamente disciplinado. Es decir, cuando comprende una causa, se entrega. Cuando esa causa se le diluye, se le pierde; cuando se siente traicionado, se destruye él mismo, se destruye su entorno. Casi de manera suicida. Yo no permito que una persona se destruya cuando se ha comprometido con nuestros objetivos”.