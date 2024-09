¿Qué tan saludable es la carne de cerdo? Beneficios según expertos

Hay quienes consideran que la carne de cerdo es un alimento nocivo para la salud, dado que desde hace muchos años ha sido utilizada como fuente de grasa para la cocina y diversos productos del hogar. No obstante, la evidencia ha demostrado que, lejos de ser un alimento peligroso, contiene nutrientes esenciales para una alimentación balanceada.

La carne de cerdo ofrece componentes importantes, gracias a su aporte de nutrientes vitales que benefician el bienestar físico. Esta proteína contribuye a mantener un equilibrio adecuado de vitaminas y minerales que son esenciales para la salud.

“La proteína porcina, un pilar en la cocina colombiana, ofrece una serie de ventajas nutricionales que la convierten en una elección valiosa para una dieta equilibrada. Este alimento no solo enriquece las comidas con su sabor distintivo, sino que también aporta una variedad de nutrientes esenciales que favorecen la salud general”, explica MSD Salud Animal en Colombia.

Así mismo, la entidad destaca cuáles algunas razones para incluir la carne de cerdo en la dieta diaria:

Rica en nutrientes: La carne de cerdo es una fuente excelente de proteínas de alta calidad, esenciales para el crecimiento y la reparación de tejidos. Además, es rica en vitaminas y minerales como la tiamina, la niacina, la riboflavina, la vitamina B6 y el zinc

“Destacamos la importancia de aumentar el consumo de carne de cerdo en Colombia. Este alimento proporciona nutrientes esenciales que apoyan una dieta equilibrada y, al mismo tiempo, impulsa la economía local”, explicó Juan Felipe Giraldo, gerente nacional de ventas para las Unidades de Porcicultura, Avicultura y Acuicultura de MSD Salud Animal en Colombia.

Según datos entregados por Porkcolombia- FNP, el consumo de carne de cerdo por parte de los hogares colombianos mantiene su tendencia de crecimiento. En 2023 aumentó, llegando a 13,5 kg por persona al año.

Asimismo, el crecimiento en el consumo per cápita estuvo acompañado por un incremento de 7,3% en la producción de carne de cerdo colombiana, pues en 2023 alcanzó las 564.778 toneladas, por encima de las 526 mil toneladas reportadas en 2022.

¿Qué tan saludable es la manteca de cerdo?

Eat this, not that, afirma que la manteca de cerdo es una de las grasas saturadas más saludables que existe: “es un ingrediente no procesado, lo más natural posible, y no contiene grasas trans. Aunque debe consumirse con moderación, la manteca de cerdo tiene menos grasas saturadas que la mantequilla y el aceite de coco”.

Señalan que a diferencia de la mantequilla y la margarina (que tienen alrededor de 80% de grasa y el resto es agua), la manteca es 100% grasa, “es muy calórica y no contiene ni hidratos de carbono ni proteínas. También contiene muy pocas vitaminas y minerales”.