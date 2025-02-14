‘Burgersutra’: Manual para comer hamburguesas en pareja

En el marco de la celebración de San Valentín, el restaurante Cuatro Paredes en Bucaramanga lanzó un manual para comer hamburguesas en pareja, sin embargo, la curiosidad es porque este libro presenta la posiciones que recomiendan del kamasutra para disfrutar del plato.

En diálogo con La W, Danny Miranda, gerente del restaurante, señaló que “este manual nace después de un ejercicio de querer contar lo que sucede en San Valentín y es que se utiliza en un 50% el servicio de moteles, lo que significa que salen a comer y vuelven con hambre a la casa”.

Además, dijo que con este manual se busca que las parejas se coman las hamburguesas de la manera en que su imaginación se los permita, idea que lograron llegar tras un trabajo con el equipo creativo del restaurante.

“Nosotros contamos con un equipo de desarrollo creativo para hacer este proceso, se llega a la idea después de la investigación para conocer qué es lo más particular en San Valentín y encontramos esta particularidad”, señaló Miranda.

El combo del ‘Burgersutra’ cuesta $48.000 e incluye dos hamburguesas, una porción de papas, dos sodas, dos galletas, salsa de de jalapeños y el manual impreso con la sugerencias de poses para comerse el plato en pareja. El restaurante es en Bucaramanga en la carrera 35 #37-46.

Escuche la entrevista completa a continuación: