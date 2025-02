Expresidente del Congreso, Juan Diego Gómez, niega vínculos con alias ‘Papá Pitufo’

Colombia

Luego de que la Unidad Investigativa de Caracol Radio revelara el ‘roscograma’ de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, en el que fue salpicado el expresidente del Congreso Juan Diego Gómez, el exparlamentario se defendió de los señalamientos y negó cualquier vínculo con el también denominado ‘zar del contrabando’.

“Quiero denunciar públicamente una serie de acontecimientos que han venido sucediendo en los últimos días, que por su relevancia e importancia, me llevan a concluir que desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Transparencia de la misma entidad, se ha dado inicio a una campaña de desprestigio en mi contra, que carece de fundamento (…) No tengo, ni he tenido jamás, relación alguna con el ciudadano Diego Marín. No he recibido nunca dineros provenientes de algún miembro de la Policía Nacional, en actos de corrupción, como de manera injuriosa y calumniosa, lo señalan algunos miembros del Gobierno”, manifestó Gómez.

El exsenador y excandidato a la gobernación de Antioquia también señaló que “esta situación no es más que otro show mediático orquestado por parte del gobierno nacional y varios de sus funcionarios. Me siento absolutamente tranquilo con mi accionar y de acuerdo a lo manifestado, estoy presto a colaborar con las autoridades competentes, si así lo requieren, para brindar mi testimonio y la información correspondiente”.

Gómez, que calificó los señalamientos como un “burdo y caricaturesco montaje, producto de una animación elaborada para las redes sociales”, también consideró que “el Gobierno Nacional, destacado en lo que lleva de su mandato por diferentes escándalos de corrupción que son de conocimiento público, pretende encontrar a través de señalamientos falsos contra quienes se le oponen, una excusa que le permita tomar aire y buscar perpetuarse en el poder, acudiendo a su mejor estilo: la victimización, el señalamiento y la persecución política de quienes piensan diferente”.

El excongresista concluyó este comunicado asegurando que está preparando con su defensa “las acciones penales y civiles correspondientes, por cada uno de estos actos mencionados”.