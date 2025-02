La gestión de recursos en campaña Petro nunca fue mi responsabilidad: Vendrell ante acusaciones

No para el escándalo que generó la información que entregó Augusto Rodríguez sobre la presunta entrada de dineros del contrabandista ‘Papá Pitufo’ a la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro.

El escándalo continúa ahora con la respuesta del catalán Xavier Vendrell, quien desmintió el manejo de recursos en la campaña Petro Presidente, y las acusaciones que lo vinculan con la supuesta entrada de dineros del contrabandista de Diego Marín Buitrago.

Vendrell asegura que conoció a ‘Papá Pitufo’ “por una persona de alta reputación en el movimiento político colombiano y cofundador de la Alianza Verde”, y confirma que sí recibió una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá para la campaña, pero que nunca entraron porque fue notificado que no se podía verificar el origen de los fondos y esto impedía la legalización del ingreso.

“El mencionado señor Marín, quiso hacer una donación, si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado que no se podía verificar el origen de los fondos, y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían. En este sentido, se me indicó que debía devolver esos recursos, cosa que hice de inmediato”: aseguró.

De esta manera, recalca que nunca fue su responsabilidad el manejo de recurso de la campaña Petro presidente.

Vendrell niega reunión con Benedetti y Petro

El catalán desmintió los señalamientos que refieren a una reunión en Madrid con Gustavo Petro y Armando Benedetti “ni el Presidente, ni yo mismo, hemos tenido ninguna reunión con el señor Marín”.

Finalmente, enalteció la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022, y asegura que seguirá trabajando para “lograr el cambio en Colombia”, hasta que el presidente lo disponga.