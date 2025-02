Investigan posible envenenamiento de siete perros en la Plaza de Mercado del Sur en Tunja

Tunja

Las autoridades ambientales de Tunja y la Fiscalía General de la Nación iniciaron una investigación tras el hallazgo de siete perros sin vida en la Plaza de Mercado del Sur de la ciudad. Los animales, que eran protegidos por los comerciantes del sector, fueron encontrados en distintos puntos del lugar, en la madrugada del martes 11 de febrero.

Carabineros de la Metropolitana de Tunja acudió al sitio para verificar la situación y realizó un recorrido con la coordinadora operativa de la plaza. «Efectivamente, encontramos varios cuerpos sin vida, no solo dentro de la plaza, sino también en la parte externa», informó en Caracol Radio la intendente Mayerly Martínez, jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica.

Ante la gravedad del caso, se desplegaron labores de vecindario para recabar información. Sin embargo, los comerciantes y transeúntes no lograron aportar datos sobre posibles sospechosos. Además, la revisión de los videos de seguridad no reveló indicios de actividad sospechosa. «Desde la noche anterior no se observó nada anormal en las grabaciones, solo la comercialización habitual de productos», explicó la intendente Martínez.

Para esclarecer la causa de la muerte de los animales, la Policía tomó contacto con la Fiscalía, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), y con la Secretaría de Medio Ambiente de Tunja, que autorizó la realización de necropsias. Dos de los cuerpos fueron trasladados a la clínica veterinaria de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos para establecer si hubo envenenamiento. «Hasta el momento no tenemos el dictamen médico, pero es clave para determinar qué ocurrió realmente», señaló la uniformada.

Sobre la continuidad de la investigación, la intendente Martínez indicó que la Policía seguirá articulando esfuerzos con la Fiscalía y la comunidad para recopilar información. «Nos toca estar trabajando articuladamente, no solo con la Fiscalía, sino también con la ciudadanía. «Cualquier información que nos puedan suministrar será de gran ayuda», enfatizó.

Finalmente, advirtió que este tipo de hechos no son comunes en la ciudad. «Si bien hemos evidenciado casos de maltrato animal, como golpes o abandono, un envenenamiento masivo como este es la primera vez que ocurre en la Plaza de Mercado del Sur», afirmó.