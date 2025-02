Fundación Grupo Argos junto a las universidades EIA, EAFIT y CES becaron a 18 jóvenes antioqueños

Medellín

Como parte de la celebración de los 90 años del Grupo Argos, el conglomerado anunció, al finalizar el año anterior, el programa Generación A que, entrega becas profesionales a jóvenes de Antioquia, los cuales ya comenzaron su formación en este primer semestre del año 2025.

Los primeros beneficiados son 18 jóvenes que llegan desde 11 municipios antioqueños, luego de haber recibido 205 postulaciones de 29 localidades paisas.

La estrategia opera con un modelo denominado “endowment”, que es la donación de capital que genera rentabilidad anual y permite otorgar estas becas educativas a perpetuidad, con el número de cupos que cada institución de educación superior define.

¿Qué es Generación A?

Es una iniciativa de becas de educación superior que acerca a los bachilleres a la formación postsecundaria en Antioquia, con programas de las universidades EIA, EAFIT y CES, la cual fue anunciada en la celebración de los 90 años del Grupo Argos el pasado mes de noviembre.

¿De dónde llegan los primeros becados?

Los 18 becados para este primer semestre, tienen los mejores registros académicos y conforman la primera cohorte de Generación A. Los estudiantes llegan de los municipios de Abejorral, Andes, Bello, Copacabana, Itagüí, Jericó, La Estrella, Marinilla, Medellín, Rionegro y San Francisco.

¿Cómo seleccionaron a los beneficiarios?

Desde la Fundación y las Universidades, seleccionaron a los estudiantes por evaluaciones académicas, estrato socioeconómico, diversidad de territorios y profesionales. Se analizaron las 205 postulaciones de 29 municipios antioqueños.

¿Qué carreras estudiarán estos jóvenes?

La mayoría de los estudiantes seleccionaron carreras asociadas a las áreas STEAM que incluyen programas académicos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, 10 plazas son ocupadas por mujeres.

Algunas de las carreras son Ingeniería Física, Diseño Interactivo, Biomédica, entre otros.

¿Qué dicen los becados?

Jimena Ospina es una de las becarias y ella aseguró que “cumplir mi sueño de estudiar en EAFIT gracias al apoyo conjunto de la Fundación Grupo Argos y la Universidad es una oportunidad tan maravillosa como difícil de creer. Hacer parte de la primera cohorte de becados de Generación A no solo me llena de orgullo por todos los que constituimos tan selecto grupo, sino de agradecimiento por estas instituciones que creen en el poder inigualable de la educación y, con su cooperación, seguirán posibilitando la formación académica y humana de múltiples jóvenes que transformarán la sociedad”.

De otro lado, David Delgado, otro de los becados, dijo que “comenzar a estudiar es siempre un momento alentador y eufórico en la vida de cualquier buen estudiante. Me parece uno de los puntos cruciales y más relevantes de la vida universitaria, y de cualquier tipo de aprendizaje. Ser parte de la Generación A es una fortuna y un placer, me siento muy motivado y respaldado por grandes seres humanos, en los cuales confío y a su vez me apoyo. Me ayudan a encaminarme y demarcar mi porvenir”.

Actualmente, el programa Generación A, tiene asegurada una inversión de 40 mil millones de pesos, la mitad lo aporta la Fundación Grupo Argos y lo restante las tres universidades privadas.