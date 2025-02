Fotos y videos íntimos de niños y adolescentes son utilizados para explotación sexual: RedPapaz

Armenia

Voceros de Redpapaz alertaron porque en el último año en Colombia han recibido 40.000 reportes de material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes entre los 4 y 13 años de edad a través de redes sociales e internet

Alejandro Castañeda, jefe del Centro de Internet Seguro de viguías de la Red de Padres y madres colombianas Redpapaz explicó “estudios recientes indican que uno de cada seis niños y niñas adolescentes en Colombia y América Latina están sufriendo algo que está pasando mucho desafortunadamente y es que se están difundiendo imágenes, videos y contenidos íntimos de ellos y ellas en internet.

Y agregó “Imagine ustedes todas esas fotos que se toman en privado, en familia, incluso en situaciones que son íntimas y muy personales que muestran el cuerpo desnudo, en serio, es un problema que nos que está siendo cada vez más prevalente, sobre todo nos preocupa mucho porque es una situación que le está pasando sobre todo a niñas y mujeres entre los 4 y los 13 años, que es casi que ocho de cada 10 casos que vemos acá en la línea de reporte te protejo.

Y sobre eso quiero detallar y es que solamente el año pasado, para darles una idea, recibimos aproximadamente 40 000 reportes de esos casos que correspondían a la difusión de más de 180.000 imágenes de víctimas, como les decía, niñas y adolescentes muy jóvenes que están siendo difundidas y que ven que esos contenidos que no necesariamente eran para compartir en internet, que no querían que se compartieran, pues desafortunadamente lo están haciendo y lo están compartiendo en internet sin su consentimiento.

¿Cómo opera quienes utilizan estas imágenes y qué debemos hacer quienes estamos al cuidado de niños, niñas, adolescentes para evitar precisamente que esa información se use?

La evidencia es que casi siempre es resultado de una manipulación muy fuerte que niñas y niños están sufriendo en contacto con personas en internet y eso lo quiero subrayar porque el problema no es que la niña el niño se tome la foto, ese no es el problema y no hagamos que sea la víctima de esta situación la digamos el victimario, el problema en esta situación, ellos son una víctima más y responde a situaciones muy difíciles en donde ya las niñas ven que están siendo extorsionados, que se están siendo manipulados, que reciben de parte de personas extrañas a ellos, incluso amigos, familiares.

Porque eso es un problema también que se ve entre las familias que se comparte, se divulga mucha información personal, de contenidos, de información del nombre, de dónde vive, de dónde está y de ahí en adelante se empieza a construir un entramado, un mecanismo muy fuerte de manipulación que lleva muchas veces a que la niña y el niño se comparta o lleve a divulgar y a y a compartir esa imagen íntima.

Recomendaciones

Primera recomendación a madres y padres y cuidadores es estar muy pendiente de lo que hacen niñas y niños en internet. no digamos, dejarlos solos cuando estén usando el celular.

Muchas veces lo que vemos es que esas imágenes, esos videos son cuando niñas y niños tienen contacto con celulares de sus padres o están pendientes de estar eh conectados en un espacio que es muy personal.

La idea es estar muy pendiente de ellos, estar muy atento de lo que hacen niñas, niñas y niños, nuestros hijos y nuestros hijos, pues y cuidar de cómo poder estar atentos cuando hubo una señal de alerta como por ejemplo comentarios de una persona desconocida que de un momento a otro empecemos a ver que nuestras hijas y nuestros hijos están hablando con otras personas o que se retraen de esa vida social y se vuelven pues muy personales, o son muy privados y no quieren hablar con nadie. Esos son elementos de alerta que nos tienen que dar como esa alarma.

Los celulares no sin niñeras digitales

Alejandro Castañeda, es el jefe del Centro de Internet Seguro Vigías de Red Papás explicó que lo importante es ver que los dispositivos electrónicos y las redes sociales en realidad cualquier celular y dispositivo, no son una niñera digital. No están ahí para estar el cuidado de niñas y niños.

Y eso es muy importante porque muchas veces estamos pendientes, como dices tú, de que un celular le haga una contención emocional o regule la emocionalidad que tiene una niña o niño en algún momento específico o que les ayude a que no estén tan aburridos, pero lo que hay que ver es que el dispositivo y el uso que tienen niñas y niños, pues nunca va a estar regulado. El dispositivo no le va a decir en qué momento un contenido no es adecuado para ellos.

Y agregó “En ningún momento el dispositivo le va a decir, por ejemplo, que no ponga información personal de ellos y de ellas en internet. El dispositivo y sobre todo si es nuestro de un adulto que está muy abierto, no tiene configuraciones de privacidad, no está digamos configurado para que niñas y niños lo usen, de una manera un poquito más segura, pues va a tener pues muchos riesgos.

Por ejemplo, el hecho nosotros cada vez más estamos dejando nuestra información bancaria ahí disponible que puede ser utilizada, también puede ser utilizada para compartir fotos. Entonces, hay que ver que no es una niñera, no nos va a dar respuesta en muchas cosas y nos va a estar regulando esos momentos en donde niñas y niñas estén usando ese dispositivo.

Los niños aprenden por repetición

Eso representa y los niños y los niños aprenden mucho por la repetición. Y ahí estamos haciendo un llamado nosotros como Redpapaz si es estar muy pendiente de lo que como madres y como padres estamos haciendo cuando estamos con nuestros hijos con nuestros celulares.

Lo que nos dice la investigación y la evidencia es que muchas veces y casi que siempre niñas y niños aprenden y muy desde muy chiquitos desde los desde recién nacidos, desde los 6 meses, desde un año cuando vemos que están usando la plataforma la Tablet y o el celular y saben perfectamente dónde hacer clic. No es que estén aprendidos, no es que me nacen con eso, nacen y saben precisamente todo de una, sino porque repiten y repite lo que nosotros hacemos.

Entonces, estamos viendo que niñas y niños que tienen una alta dependencia al uso de dispositivos relacionan muy cerca de manera muy cerca con que madres y padres estemos nosotros también muy adictos y muy todo el tiempo pendiente del celular, lo usamos cuando comemos con ellos, lo usamos cuando estamos cuidando con ellos y eso se vuelve una situación en la cual pues genera mucha dificultad.