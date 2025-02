Empresa Murelli se traslada a Antioquia: empresario denuncia falta de apoyo en Ibagué

Ibagué

El empresario, Jairo Acosta, propietario de Industrias Murelli, anunció que se lleva la planta de producción industrial de rines para el departamento de Antioquia debido a que se cansó de esperar que las autoridades administrativas le dieran una respuesta positiva a un trámite de un permiso que durante años gestionó para la modernización de la fábrica.

“Desafortunadamente, nos cansamos de luchar contra la maquinaria que maneja las entidades aquí, no fue posible conseguir una licencia como corresponde en el marco de la legalidad para un lote que tenemos ahí de 8.400 metros que se compró hace 15 años para ampliar la fábrica y generar unos 150 empleos fijos y no fue posible”, dijo Jairo Acosta.

Acosta aseguró que se viene trabajando en las instalaciones antiguas que se quedaron pequeñas “No podemos modernizar la producción porque no tienen la construcción adecuada para que exista una fluidez en el proceso, venimos luchando desde hace mucho, pero las autoridades municipales de mala fe, aplican unas normas en las que, de 8.400 metros, solo me conceden licencia para 1.300: sacan unas normas absurdas que solo se las creen ellos”, aseguró.

Ibagué nos dijo no, entonces migramos para Antioquia”: Murelli

Por otra parte, el maestro, Jairo Acosta del dueto Lara y Acosta, aseguró que se le ha demostrado al municipio que sí se puede adelantar el proyecto. “Cuando era alcalde Jaramillo, ese muy descaradamente me dijo, porque le dije que si no me ayudaba me iba de la ciudad, entonces me dijo: ‘pues váyase’, y esa fue la conclusión”.

Al igual manifestó que lo que ha sucedido lo tiene desanimado porque él nació en la región, incluso quien lo trajo a Ibagué fue el exalcalde, Álvaro Ramírez, “Me trató como un príncipe, como un empresario, he actuado siempre en la legalidad, yo no tengo por qué ofrecer dinero para que me respeten los derechos, los funcionarios están en la obligación de cumplir con su deber de manera honesta, acá no se hace eso, por eso me cansé”.

Finalmente, aseguró que a las autoridades administrativas “les importa un carajo dañar la ciudad”, porque no apoyan a las empresas de metalmecánica. “En Antioquia nos están esperando, allá llegué, tengo el respaldo de empresas grandes para poder crecer, no hay mal que por bien no venga”.

Un dato importante es que el empresario aseguró que, antes de irse, dejará un precedente para que los ibaguereños se enteren sobre todo lo que está pasando en la ciudad con las empresas que quieren invertir en la región.