6AM W6AM W6AM W

Las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo

Este 4 de febrero, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.

La W con Julio Sánchez Cristo. Foto: W Radio.

Redacción W Radio Colombia

Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Siga el minuto a minuto de La W a continuación:

“Es un desastre mayor”: Roger Waters sobre ola de deportaciones en Estados Unidos

En diálogo con La W, Roger Waters, músico, y quien también lidera causas por todo el mundo, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la ola de deportaciones de migrantes que ha hecho Donald Trump desde Estados Unidos.

Autor : Laura Rojas

“Apoyaré a Maduro hasta que presenten la evidencia de que la mayoría no lo quiere”: Roger Waters

Roger Waters, músico y cantautor inglés, y quien también lidera causas por todo el mundo, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre el genocidio en Gaza, la situación en Venezuela, las deportaciones de Estados Unidos y una posible guerra nuclear.

Autor : Laura Rojas

Se confirman importantes movimientos diplomáticos en España

Las tres principales ciudades de España donde residen la mayor cantidad de colombianos en el país europeo sufrirán importantes modificaciones en sus direcciones consulares.

Tal como conoció W Radio, el cónsul General Central de Madrid, Rodrigo Pinzón Navarro, fue notificado oficialmente hace unos días por la Cancillería, de su traslado al Consulado de Colombia en la ciudad de París donde ejercerá como jefe de la oficina consular.

Autor : Alba Lucía Reyes

Consulado en Miami aseguró que trámites de citas por internet se cancelaron por hackeo al sistema

La W llegó hasta el Consulado de Colombia en Miami, donde varios ciudadanos han denunciado largas filas y demoras en la asignación de turnos para ser atendidos. Desde allí, Edgar Adolfo Monroy Amado, encargado de funciones consulares, explicó que en ese consulado solo hay 15 funcionarios para atender a más de medio millón de personas.

Autor : Sandra Vargas

Por la corrupción, colombianos no confían en pagar impuestos: informe OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó una encuesta sobre el grado de corrupción en los países y cómo afecta esto en el pago de impuestos en cada uno de los estados.

Autor : Felipe Lara

Soluciones W: Haceb se une a ‘Regalos que hacen crecer’ de Amarilo y W Radio

En cada rincón de Colombia hay personas extraordinarias que dedican su vida a servir a los demás. Dinis es una de ellas. Durante más de 17 años, ha sido un pilar en su comunidad, creando espacios seguros para niños y familias en situación vulnerable. Su entrega y amor han impactado a más de 10.000 niños, alejándolos de entornos peligrosos y brindándoles oportunidades a través de la música, el deporte y la educación.

Autor : Laura Rozo

Así fue la emotiva entrega de Amarilo a la ganadora de la campaña ‘Regalos que hacen crecer’

W Radio se dio a conocer el nombre de la ganadora de un apartamento otorgada por Amarilo, la reconocida constructora colombiana, que a través de su campaña ‘Regalos que hacen crecer’, buscaba “visibilizar y premiar las acciones de aquellos colombianos que trabajan desinteresadamente por el bienestar de sus comunidades y en la construcción de un mejor país”.

Autor : Laura Rojas

“No hay plata, los ciudadanos necesitan más alivios tributarios”: concejal Rolando González

Las finanzas de Bogotá no están muy bien; la capital no logró recaudar la deuda de impuestos vencidos para el año 2020 y 2022. Tan solo se recaudó el 15%. Los bogotanos deben más de 1,7 billones de pesos en impuestos de la época de la pandemia.

Autor : Catalina Suárez

Más de 100 días de retraso: cronograma del incumplimiento de Helicol a Ecopetrol

Continúa el cruce de versiones entre Helicol, empresa de helicópteros, y Ecopetrol por el incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato que firmaron las dos compañías.

Autor : Felipe Lara

Ni helicópteros ni base de Helicol cumplen con los requisitos del contrato firmado con Ecopetrol

La W conoció las causales de terminación de contrato entre Ecopetrol y Helicol, la legendaria empresa de helicópteros, para el servicio de transporte aéreo de la petrolera colombiana.

Autor : Felipe Lara

La nueva confesión del exrepresentante Roberto Herrera: tres excongresistas en problemas

El exrepresentante a la Cámara por el Magdalena, José Roberto Herrera, se hizo conocido no por sus labores como legislador en favor de ese necesitado departamento, sino por ser condenado por la Corte Suprema de Justicia por ser el líder de una organización criminal que se dedicó a comprar cupos indicativos para cometer corrupción en obras en Magdalena y Bolívar amangualado con contratistas (de quienes no se supo qué pasó con sus investigaciones en la Fiscalía) cobrando coimas por la gestión de los recursos.

Autor : Rafael Alberto Aristizábal

Gobierno buscará opciones de negocios en Europa y China, en flores y café: MinComercio

El ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, se pronunció por primera vez sobre la tensión comercial entre Colombia y Estados Unidos, tras la negativa de Gustavo Petro de recibir a colombianos deportados esposados.

Autor : Luisa María Mercado

MinEnergía reitera que trabaja para pagar subsidios de energía eléctrica a distribuidoras

En entrevista con La W, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se refirió a la situación que se vive en el país con las distribuidoras y generadoras de energía eléctrica, las cuales no han dejado de exigir que se paguen los subsidios que el Gobierno debe, ya que, si no se hace ese proceso, se pondría en jaque el sistema eléctrico del país en su parte financiera.

Autor : Cristian Medina

Cientos de colombianos afectados por demoras en la atención en el Consulado de Miami

La W conoció este martes 4 de febrero diferentes testimonios de personas que se han quejado de la larga espera y las aún más las extensas filas en el Consulado de Miami, pues ninguna de las plataformas digitales está disponible para realizar sus trámites.

Autor : Sandra Vargas

Gobierno buscará opciones de negocios en Europa y China, en flores y café: MinComercio

El ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, se pronunció por primera vez sobre la tensión comercial entre Colombia y Estados Unidos, tras la negativa de Gustavo Petro de recibir a colombianos deportados esposados.

Autor : Luisa María Mercado

Necesitamos más apoyo del Gobierno Nacional: gobernadora del Valle por disputa entre grupos armados

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, habló en los micrófonos de La W sobre la disputa entre las disidencias de las Farc en los municipios de Pradera y Florida.

Autor : Redacción W Radio Colombia

¿A quiénes les aconsejaría negociar en vez de pelear?

5:00 a.m.: Nuestro tema del día para este lunes en La W es: ¿A quiénes les aconsejaría negociar en vez de pelear?

Opine sobre nuestro tema del día en La W con Julio Sánchez Cristo.

