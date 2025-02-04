Las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo
En diálogo con La W, Roger Waters, músico, y quien también lidera causas por todo el mundo, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la ola de deportaciones de migrantes que ha hecho Donald Trump desde Estados Unidos.
Roger Waters, músico y cantautor inglés, y quien también lidera causas por todo el mundo, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre el genocidio en Gaza, la situación en Venezuela, las deportaciones de Estados Unidos y una posible guerra nuclear.
Las tres principales ciudades de España donde residen la mayor cantidad de colombianos en el país europeo sufrirán importantes modificaciones en sus direcciones consulares.
Tal como conoció W Radio, el cónsul General Central de Madrid, Rodrigo Pinzón Navarro, fue notificado oficialmente hace unos días por la Cancillería, de su traslado al Consulado de Colombia en la ciudad de París donde ejercerá como jefe de la oficina consular.
La W llegó hasta el Consulado de Colombia en Miami, donde varios ciudadanos han denunciado largas filas y demoras en la asignación de turnos para ser atendidos. Desde allí, Edgar Adolfo Monroy Amado, encargado de funciones consulares, explicó que en ese consulado solo hay 15 funcionarios para atender a más de medio millón de personas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó una encuesta sobre el grado de corrupción en los países y cómo afecta esto en el pago de impuestos en cada uno de los estados.
En cada rincón de Colombia hay personas extraordinarias que dedican su vida a servir a los demás. Dinis es una de ellas. Durante más de 17 años, ha sido un pilar en su comunidad, creando espacios seguros para niños y familias en situación vulnerable. Su entrega y amor han impactado a más de 10.000 niños, alejándolos de entornos peligrosos y brindándoles oportunidades a través de la música, el deporte y la educación.
W Radio se dio a conocer el nombre de la ganadora de un apartamento otorgada por Amarilo, la reconocida constructora colombiana, que a través de su campaña ‘Regalos que hacen crecer’, buscaba “visibilizar y premiar las acciones de aquellos colombianos que trabajan desinteresadamente por el bienestar de sus comunidades y en la construcción de un mejor país”.
Las finanzas de Bogotá no están muy bien; la capital no logró recaudar la deuda de impuestos vencidos para el año 2020 y 2022. Tan solo se recaudó el 15%. Los bogotanos deben más de 1,7 billones de pesos en impuestos de la época de la pandemia.
Continúa el cruce de versiones entre Helicol, empresa de helicópteros, y Ecopetrol por el incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato que firmaron las dos compañías.
La W conoció las causales de terminación de contrato entre Ecopetrol y Helicol, la legendaria empresa de helicópteros, para el servicio de transporte aéreo de la petrolera colombiana.
El exrepresentante a la Cámara por el Magdalena, José Roberto Herrera, se hizo conocido no por sus labores como legislador en favor de ese necesitado departamento, sino por ser condenado por la Corte Suprema de Justicia por ser el líder de una organización criminal que se dedicó a comprar cupos indicativos para cometer corrupción en obras en Magdalena y Bolívar amangualado con contratistas (de quienes no se supo qué pasó con sus investigaciones en la Fiscalía) cobrando coimas por la gestión de los recursos.
El ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, se pronunció por primera vez sobre la tensión comercial entre Colombia y Estados Unidos, tras la negativa de Gustavo Petro de recibir a colombianos deportados esposados.
En entrevista con La W, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se refirió a la situación que se vive en el país con las distribuidoras y generadoras de energía eléctrica, las cuales no han dejado de exigir que se paguen los subsidios que el Gobierno debe, ya que, si no se hace ese proceso, se pondría en jaque el sistema eléctrico del país en su parte financiera.
La W conoció este martes 4 de febrero diferentes testimonios de personas que se han quejado de la larga espera y las aún más las extensas filas en el Consulado de Miami, pues ninguna de las plataformas digitales está disponible para realizar sus trámites.
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, habló en los micrófonos de La W sobre la disputa entre las disidencias de las Farc en los municipios de Pradera y Florida.
