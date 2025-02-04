Las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo

Las tres principales ciudades de España donde residen la mayor cantidad de colombianos en el país europeo sufrirán importantes modificaciones en sus direcciones consulares.

Tal como conoció W Radio, el cónsul General Central de Madrid, Rodrigo Pinzón Navarro, fue notificado oficialmente hace unos días por la Cancillería, de su traslado al Consulado de Colombia en la ciudad de París donde ejercerá como jefe de la oficina consular.