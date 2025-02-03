“Estamos muy preocupados”: alcalde de Juradó por regreso de migrantes por El Darién

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Estamos muy preocupados”: alcalde de Juradó por regreso de migrantes por su territorio

Denio Jiménez Rivas, alcalde de Juradó, conversó con La W a propósito de la crisis que se desataría por el regreso de miles de migrantes por El Darién antes las medidas impuestas por Donald Trump en Estados Unidos.

“Estamos muy preocupados a raíz de este tema que se ha generado con el presidente Trump y las advertencias que se han hecho en materia migratoria. Conociendo nuestra situación de dificultades porque el gobierno panameño dio la región de Metetí como el punto para el transporte de migración”, dijo.

Recordó que el punto más cercano de Panamá a Colombia es Juradó. “Ya comenzaron a devolverse los migrantes”.

Explicó que su preocupación aumenta aún más porque los migrantes no seguirán su camino, sino que se establecerán en Juradó.

“Ellos van a pernoctar en nuestro territorio y no contamos con materia logística, no contamos con las condiciones para recibir a esa cantidad de gente”, afirmó.

Ante esta situación, comentó que irá al Ministerio del Interior para exponer sus preocupaciones y tomar medidas ante la ola de migrantes que llegarán a su territorio.

“Es evidente que se viene un problema de migración y a gran escala”, dijo.

Finalmente, pidió acciones concretas al Gobierno Nacional, pues se han hecho “muchas reuniones, muchas conversaciones, pero no hay nada real”.