A una semana del homicidio del periodista, Óscar Gómez Agudelo ¿Cómo avanzan las investigaciones?

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Armenia

Y es que en las últimas horas se llevó a cabo un plantón a las afueras del palacio de justicia de la ciudad donde la comunidad rechazó las acciones violentas y pidió celeridad en la investigación.

Precisamente el secretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Buitrago sostuvo que establecen el acompañamiento a las diferentes actividades sociales apuntando a que se gesten en el marco del respeto.

“En el marco del respeto y del mismo modo que las personas que no estén de acuerdo o que no quieran participar, pues también digamos respetemos esa libertad que tienen de manifestación y de movilización las personas y pues con mucho respeto”, sostuvo.

Una semana del homicidio

El pasado viernes 24 de enero sicarios asesinaron al periodista y excandidato a la alcaldía de Armenia Oscar Gómez Agudelo. Los hechos se presentaron en la carrera 16 con calle 10, sector de la clínica la Sagrada Familia de Armenia, cerca a la emisora donde el comunicador hacia su programa de 8 a 9 de la mañana.

Recordemos que las autoridades confirmaron que el periodista y líder político no tenía amenazas recientes contra su vida, según las investigaciones que siguen avanzando. Además, que ubicaron la motocicleta en la que huyeron los sicarios que acabaron con la vida del Periodista.

Avance de las investigaciones

Sobre las investigaciones en el homicidio del periodista que hoy se cumplen ocho días, manifestó que avanza el proceso judicial para dar en el menor tiempo con los responsables y brindar el esclarecimiento total.

Resaltó que con un equipo de trabajo de la Fiscalía General de la Nación que llegó directamente de Bogotá están avanzando en las investigaciones por eso espera se generen los resultados operativos en el menor tiempo.

“Hay un avance importante en las investigaciones, ahí hay una fuerza de tarea conjunta para revisar el caso. Tenemos ahí un equipo de trabajo de la Fiscalía general que vino directamente para hacer para realizar las investigaciones y adelantar toda la parte investigativa y esperamos que den resultados muy pronto”, informó.

Es de anotar que la recompensa a quien brinde información relevante para esclarecer el hecho es de hasta 100 millones de pesos.