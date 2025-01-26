Uribe afirma que hay “debilidad de la Fuerza Pública” para recuperar la seguridad en el Catatumbo

El expresidente Uribe cuestionó el rol de la Fuerza Pública para restablecer la crisis de seguridad en el Catatumbo. Foto: Colprensa - Diego Pineda( Thot )

Colombia

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo por cuenta de la arremetida del ELN, hecho que según el recuento del exmandatario deja más de 80 personas asesinadas, incluyendo menores y excombatientes, y más de 38.000 desplazados. Uribe mostró su preocupación y cuestionó a la Fuerza Pública.

“Esta tragedia del Catatumbo es muy grande. Entra a la luctuosa historia de masacres en Colombia, de Bojayá, de la Chinita, de la Mejor Esquina, de aquellas dos que tanto perturban mi alma: La Granja y El Aro, de los paramilitares, que hacen parte de las más de 80 masacres que hubo en Antioquia durante mi Gobernación. Esta masacre del Catatumbo se suma a la lista luctuosa, donde también está Machuca y ha sido todo con premeditación de la tiranía”, señaló.

La masacre del Catatumbo. Guerrillas en Colombia, paramilitares de la tiranía, en ambas terroristas. pic.twitter.com/WW4k0Gq0bT — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 26, 2025

El jefe natural del Centro Democrático consideró que “hay dos grandes problemas: la debilidad de la Fuerza Pública, que dificulta mucho recuperar la seguridad en Colombia, recuperarla en el Catatumbo, y que infortunadamente el Gobierno Petro ha aceptado que entre Venezuela, que “a parar la masacre”, la masacre que la misma tiranía ha inducido”.

Por esto mismo, el exjefe de Estado cuestionó que el Gobierno Petro, a su juicio, ya reconoció al autoproclamado gobierno de Nicolás Maduro: “Qué tristeza constatar en los hechos que el Gobierno de Colombia ha aceptado reconocer a Maduro, su tiranía usurpadora que perdió las elecciones. Esto es, la sangre del Catatumbo ha obligado al Gobierno de Colombia a reconocer a la tiranía usurpadora de un poder que perdió en las elecciones”.

Uribe insisitió en que “la tiranía de Venezuela ha protegido al ELN y a la Farc. Estas guerrillas, estos grupos terroristas, han protegido a la tiranía y también le han servido a la tiranía, de sicarios”. Y añadió que “no hay que descartar que la tiranía pueda hacer lo mismo con el Clan del Golfo”.