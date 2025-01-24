Uribe responde a las amenazas de Diosdado Cabello: “Es un timador e invasor de Colombia”

Diosdado Cabello, ministro de interior de Venezuela, acusó a los expresidentes de Colombia Alvaro Uribe e Iván Duque de enviar paramilitares a Venezuela.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a través de sus redes sociales a las acusaciones que el régimen venezolano le ha imputado a él y al también expresidente Iván Duque. En un video, Uribe dijo: “Diosdado Cabello, en su nuevo relato, me acusa de tener aquí en Colombia al Tren de Aragua”.

Días antes, un alto dirigente del régimen de Nicolás Maduro había señalado que Uribe Vélez habría revelado la ubicación exacta de alias “Niño Guerrero”, uno de los principales cabecillas de la banda criminal.

Diosdado Cabello y las cortinas de humo de la tiranía asesina pic.twitter.com/sMR9Mm1sX1 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 24, 2025

El exsenador calificó a Cabello como un “timador” y recordó que en varias ocasiones el aliado de Maduro había engañado a la madre del líder opositor Leopoldo López, a quien también torturó durante su encarcelamiento.

Uribe también destacó: “Diosdado Cabello es el invasor de Colombia, es parte de esa dictadura y tiranía que transporta por las carreteras de Venezuela al ELN e invade el Catatumbo”. Finalmente, recordó cuando el régimen de Maduro lo acusó de haber asesinado a un fiscal venezolano, una acusación que más tarde se demostró que en realidad fue un crimen de Estado.