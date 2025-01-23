Centro Democrático condenó las acusaciones de Diosdado Cabello en contra de Álvaro Uribe Vélez

El Partido Centro Democrático condenó, a través de sus redes sociales, las recientes acusaciones del político venezolano Diosdado Cabello contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en las que afirmaba que Uribe coordinaba, desde Colombia, la violencia entre las bandas criminales venezolanas.

Según el mensaje publicado por el partido, “Cabello intenta desviar la atención de sus propios crímenes relacionados con terrorismo y narcotráfico, por los cuales enfrenta una recompensa de 25 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos”.

Condenamos las peligrosas acusaciones de Diosdado Cabello contra el expresidente Álvaro Uribe a quien ha señalado de manera mentirosa de coordinar bandas criminales en territorio venezolano.



El expresidente Uribe ha dedicado su vida a combatir la criminalidad, defender la… pic.twitter.com/pz3SFyvj52 — Centro Democrático (@CeDemocratico) January 23, 2025

Días antes, el mismo partido había rechazado las amenazas del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien calificó a Uribe Vélez como enemigo público del Gobierno Bolivariano.

Finalmente, el Centro Democrático reiteró que “el expresidente Uribe ha dedicado su vida a luchar contra la criminalidad, defender la democracia y, durante su mandato, denunció los vínculos del régimen venezolano con las guerrillas colombianas”.