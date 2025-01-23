Centro Democrático condenó las acusaciones de Diosdado Cabello en contra de Álvaro Uribe Vélez
Días antes, el mismo partido había rechazado las amenazas del presidente venezolano, Nicolás Maduro
El Partido Centro Democrático condenó, a través de sus redes sociales, las recientes acusaciones del político venezolano Diosdado Cabello contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en las que afirmaba que Uribe coordinaba, desde Colombia, la violencia entre las bandas criminales venezolanas.
Según el mensaje publicado por el partido, “Cabello intenta desviar la atención de sus propios crímenes relacionados con terrorismo y narcotráfico, por los cuales enfrenta una recompensa de 25 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos”.
Días antes, el mismo partido había rechazado las amenazas del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien calificó a Uribe Vélez como enemigo público del Gobierno Bolivariano.
Finalmente, el Centro Democrático reiteró que “el expresidente Uribe ha dedicado su vida a luchar contra la criminalidad, defender la democracia y, durante su mandato, denunció los vínculos del régimen venezolano con las guerrillas colombianas”.