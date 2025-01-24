Alto militar venezolano estaría involucrado con la llegada de guerrilleros al Catatumbo

Daniel Coronell reveló este viernes 24 de enero, que en poder de un organismo de Inteligencia de Venezuela existe una comunicación entre alias ‘Pablito’, jefe del ELN, y un alto militar venezolano que habría estado involucrado en la llegada de un grupo de guerrilleros que se transportaron a través de territorio venezolano para entrar al Catatumbo y efectuar la masacre que ha vivido el país en los últimos días.

Hay que destacar que de acuerdo con el Ministerio de Defensa, la cifra de personas desplazadas forzosamente, tras la escalada violenta por parte del Ejército de Liberación Nacional en Catatumbo, llegó a 40.282, lo que significa que, en promedio, por día cerca de 4.000 personas se asientan en distintos territorios de Norte de Santander buscando refugio y respuesta estatal.

¿Quién es alias ‘Pablito’?

De acuerdo con la información que tiene el gobierno el hombre que está detrás de la masacre de civiles en el Catatumbo es Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, tercero al mando del llamado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con la estructura del grupo guerrillero, 'Pablito' es el tercero al mando después de Antonio García y Pablo Beltrán, pero la inteligencia militar tiene informaciones según las cuales Pablito es el verdadero número uno de esa organización.

Para el Ejército, 'Pablito' es una especie de Mono Jojoy del ELN porque maneja el poder militar real y la facción más rica de esa guerrilla: El llamado Frente de Guerra Oriental que opera en Arauca pero cuya influencia se extiende a varios departamentos.

De acuerdo con la información de inteligencia, guerrilleros de Arauca fueron desplazados hacia el Catatumbo para reforzar otra de los brazos del ELN, el llamado Frente de Guerra Nororiental al mando de alias Alfredo.

Esas mismas informaciones indican que los guerrilleros del ELN que adelantan la campaña de ejecuciones y desplazamiento de civiles en Norte de Santander, y que deja al menos 80 muertos, llegaron a esa región a través de Venezuela, que se ha convertido en una cómoda retaguardia estratégica para Pablito.

De hecho, Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, vive la mayor parte del tiempo en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia.

Pablito empezó en la guerrilla cuando tenía un poco más de veinte años en la compañía Simacota del entonces Frente Domingo Laín, bautizado así en homenaje a uno de los curas guerrilleros españoles que integraron el ELN. El Domingo Laín creció, se hizo rico y poderoso, por las extorsiones a la empresa alemana Mannesman, constructora del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Una de las acciones más conocidas de ‘Pablito’ fue el asesinato de monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, quien hacia finales de los ochenta denunció la escalada criminal del ELN.

Monseñor Jaramillo fue secuestrado cuando visitaba una parroquia en Fortul y luego asesinado a tiros de fusil en una carretera.

La crueldad de ‘Pablito’ y su capacidad militar lo llevaron a la jefatura del Frente de Guerra Oriental que no siempre ha seguido las instrucciones de la cúpula del ELN.

Como una señal de unidad, artificial según la inteligencia, el ELN incluyó a alias Pablito en el Coce, el comando central de esa guerrilla. El Frente de Guerra Oriental de ‘Pablito’ ha sido el ala más radical y opuesta a un acuerdo de paz, y también la más poderosa financiera y militarmente.

En el año 2007 la inteligencia del Ejército lo tuvo ubicado cuando salió de su zona de control hacia el Ibagué. Estuvieron a punto de abatirlo en un bombardeo en el Tolima pero logró escapar.

En enero de 2008 fue capturado en Bogotá, el entonces comandante del Ejército general Mario Montoya dijo que la caída de Pablito era un golpe mortal para el ELN.

Fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Sin embargo, terminó fugándose un año y siete meses después en una operación cinematográfica en Arauca, a donde fue trasladado para una diligencia judicial que sigue despertando sospechas 16 años después.

La guardia del Inpec fue atacada y Pablito desapareció montado en la grupa de una moto que conducía una mujer. Nunca más han logrado capturarlo.

En 2021 hubo informaciones según las cuales había muerto por una peritonitis en San Fernando de Apure, pero el año pasado apareció campante en un video con Antonio García y Pablo Beltrán en el congreso del ELN.

Gustavo Aníbal Giraldo, ‘alias Pablito’, es hoy el enemigo público número uno para las Fuerzas Militares de Colombia. ‘Pablito’ ha acabado varias veces con la posibilidad de un acuerdo de paz con el ELN.

En enero de 2019 fue el quien ordenó el atentado con carro bomba a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, atentado criminal en el que murieron 21 personas.