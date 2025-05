El paro en el hospital de Turbo continua: sindicatos rechazaron al nuevo gerente

Turbo, Antioquia

La novela con el funcionamiento del Hospital Francisco Valderrama de Turbo sumó otro capítulo cuando los cuatro sindicatos y los cerca de 300 empleados, a través de una carta, rechazaron la llegada de Ricardo Luis Arzuza Mendoza como nuevo gerente del centro médico, el cual, en los últimos días, había recibido la renuncia de la anterior gerente, Luisa Fernanda García, quien entregó su puesto con el objetivo de que se levantara el cese de actividades que aqueja al centro médico desde hace más de una semana y que perjudica a los cerca de 400 personas que acuden al hospital desde el Urabá antioqueño y chocoano.

Pero este fin no ha sido posible. Los trabajadores y manifestantes se mantienen en paro por los cerca de 4 meses de sueldo que se les adeuda y la falta de implementos médicos. Además, el rechazo al nuevo gerente se produjo porque el mismo, según la carta, tiene múltiples investigaciones y referencias negativas de los hospitales que ha gerenciado en Necoclí, San Pedro de Urabá y Carepa, por lo cual fue calificado como no apto para asumir el liderazgo de este centro medico con cerca de 64 mil millones de pesos de pasivos y al cual las EPS le adeudan más de 30 mil millones. Tomás Herrera es el presidente de SintraEstado, uno de los sindicatos firmantes, y esto dijo sobre la situación del hospital.

“Él ha sido gerente en otras entidades aquí en la región y no le ha ido muy bien. Nos parece que entonces nos va a salir peor la cura que la enfermedad. Sabemos que nosotros, como asociaciones sindicales, no somos coadministradores, pero sí, pues, estamos garantizados que se respeten los derechos de los empleados. Todavía se nos adeuda meses, nos deben la seguridad social, y la situación financiera del hospital también es grave. En estos momentos no tenemos insumos para atender a la comunidad”.

En la carta, dirigida a Alejandro Abuchar González, presidente de la junta directiva del hospital y alcalde de Turbo, señalan que como trabajadores son los que están viviendo en carne propia los errores administrativos que llevaron a la crisis al hospital, por lo cual, en sus palabras, necesitan un “capitán” que sepa administrar de manera correcta los recursos y lleve al hospital a buen puerto.

El señor Herrera, además, solicitó que el gobierno nacional a través de sus ministerios, intervenga para que las EPS que le deben 30.800 millones de pesos se pongan al día con el hospital.

“Los ministerios nos pueden ayudar a eso, donde se ha hablado de mucha equidad, que la reforma laboral, la reforma a la salud, que si nos pueden colaborar en eso, presionando a que esas EPS nos paguen esos dineros, pues también se podía aliviar mucho el tema acá en el hospital”.

Por último, la decisión si mantener o retirar el nuevo director del hospital está en manos de la junta directiva, la cual también deberá lidiar con las deudas de los salarios de sus empleados y la falta de implementos, para que este centro médico reactive sus funciones y pueda atender a los usuarios de la subregión que lo necesitan.