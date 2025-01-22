Pastrana y Uribe sugieren que Maduro estaría detrás de la crisis de violencia en el Catatumbo

Los expresidentes Pastrana y Uribe consideran que la crisis en el Catatumbo tendría detrás a Nicolás Maduro. Foto: Archivo( Colprensa. )

Congreso

En medio de la crisis humanitaria que se ha desatado en el Catatumbo por la arremetida del ELN, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana plantearon la posibilidad de que Nicolás Maduro esté detrás de estos ataques y el mejoramiento militar de la guerrilla.

“La tiranía habría ordenado al ELN hacer las masacres del Catatumbo. ¿Qué papel jugó la Guardia Nacional de la Tiranía para trasladar criminales del ELN al Catatumbo a fin de efectuar las masacres?”, fue el mensaje que publicó el expresidente Uribe, quien también dijo que “la tiranía ejecutó las masacres con sus pupilos del ELN”.

A su vez, Pastrana comentó: “Petro, la masiva movilización del ELN al Catatumbo tiene todos los visos de una invasión desde Venezuela con el beneplácito del narcorégimen de Nicolás Maduro”, anticipando que, a su juicio, “el embajador en Caracas (Milton Rengifo) debe ser llamado a consultas”.