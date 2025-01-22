El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Canal de Panamá seguirá siendo de los panameños: Presidente Mulino

En medio del Foro de Davos, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habló para La W sobre la postura de Donald Trump y el Canal de Panamá.

Según dijo, cuando regrese a Panamá va a analizar las acciones a emprender pero aclaró que este sigue siendo el canal de los panameños.

“Cuando regrese tendré las reuniones necesarias para analizar esto (...) lo veré con mi equipo asesor”, dijo.

Esto, luego de que en el marco de su discurso de investidura, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump prometiera recuperar el control del Canal de Panamá.

Según mencionó el republicano, el acuerdo que transfirió la soberanía a Panamá en 1999 fue un “regalo” que hoy perjudica los intereses estadounidenses.

Además, señaló a Panamá como el responsable de permitir que China sea “quien opere la vía interoceánica”, tildándolo como una “violación al espíritu del tratado de 1977 firmado por Jimmy Carter”.