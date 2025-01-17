Hable con elPrograma

18 feb 2026

No estamos contentos con trabajo de Colombia sobre proceso democrático en Venezuela: senador Kaine

El senador respondió desde Washington DC tras las recientes declaraciones de Marco Rubio sobre el ELN y Farc.

Juan Esteban Silva@juanestebansr

Este viernes, desde Washington DC, el senador Tim Kaine respondió a W Radio sobre la visión y postura que tiene frente al papel de Colombia en la situación de Venezuela.

“Colombia puede ser bien importante en la situación en Venezuela. Todavía no estamos contentos con el trabajo del Gobierno de Colombia a aumentar un proceso para democracia en Venezuela, pero Colombia tiene más influencia que casi cualquier otro país. Colombia, Brasil y México pueden tener una gran influencia en un capítulo nuevo para Venezuela. Todavía México no está tomando acciones suficientes. Brasil está ayudando un poquito, Colombia un poquito, pero espero que el gobierno pueda hacer más”, dijo Kaine.

Sobre las recientes declaraciones del senador Marco Rubio, en medio de una audiencia de confirmación tras su nominación como secretario de Estado, Kaine explicó que:

“Es difícil controlar grupos que en el pasado eran una guerra contra el gobierno. Es difícil invertir recursos suficientes en las regiones del país que por muchos años no tenían inversiones del gobierno. Este proceso de paz es bien, bien difícil. Yo no recuerdo cuál presidente de Colombia dice que es más fácil terminar una guerra que hallar un sendero a paz”.

Y agregó: “un sendero a paz es difícil, pero espero que este nuevo gobierno, el gobierno del presidente Trump, continúe nuestro apoyo para este proceso de paz. Yo apoyo la decisión del presidente Biden sobre Cuba. Creo que Marco Rubio no es el apoyante. Tenemos diferencias de opiniones en Cuba y otros asuntos también. Para mí, reconocimiento no es un canal para diálogo, y necesitamos más diálogo con Cuba, y espero que podamos usar el diálogo para mejorar la situación para lo demás en el país”.

Juan Esteban Silva

Juan Esteban Silva

Corresponsal internacional en Washington DC cubriendo Casa Blanca, Congreso de EEUU, Departamento de...

