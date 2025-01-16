Maduro ordena “aceitar los rifles” ante “amenazas de Iván Duque y Álvaro Uribe”
El jefe de gobierno venezolano reiteró que existe financiación de los expresidentes colombianos para crear una “guerra” en el país.
Venezuela
Nicolás Maduro, investido como presidente de Venezuela para un tercer sexenio consecutivo tras una cuestionada reelección, ordenó este miércoles a la Fuerza Armada y los cuerpos policiales preparar y aceitar “los fusiles” ante lo que consideró “amenazas criminales” de los exmandatarios colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, quienes abogaron recientemente por una “intervención internacional” en el país caribeño.
“Tomemos en serio las amenazas criminales del narcoparamilitar Álvaro Uribe e Iván Duque y preparemos, aceitemos los fusiles porque esta tierra sagrada jamás aceptará la bota insolente de paramilitares extranjeros ni imperialistas”, expresó Maduro en un mensaje anual a la nación, transmitida por el canal estatal VTV.
Frente a esta posibilidad, llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “en su conjunto”, a “todas las fuerzas policiales de inteligencia y contrainteligencia” y a “todo el poder popular” a no bajar la guardia y mantener activos los planes que, señaló, permitieron “la victoria contra el fascismo y el uribismo”.
Además, Maduro pidió a los militares continuar con las Unidades de Reacción Rápida (URRAS) de la FANB y las operaciones especiales, así como vigilar “bien todos los pasos fronterizos” del país, que limita con Colombia y Brasil.
Este martes, la FANB rechazó a través de un comunicado las declaraciones de Uribe, las que tachó de “pérfidas”, y calificó al exmandatario de “cobarde personaje, aliado del narcoparamilitarismo colombiano”.
El sábado, Uribe pidió una intervención internacional para Venezuela, que esté avalada por Naciones Unidas, para sacar del poder a Maduro, quien fue investido el viernes ante el Parlamento -controlado por el chavismo-, lo que la oposición mayoritaria, que reclama el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia, denunció como la consumación de un “golpe de Estado”.
Posteriormente, Maduro dijo “nadie quiere la intervención militar”, y agregó que, por el contrario, los venezolanos quieren “democracia, libertad, entendimiento, armonía, reconciliación, reencuentro”.
Asimismo, avisó que su país se prepara, junto con Cuba y Nicaragua, para “tomar las armas”, de ser necesario, con el fin de defender “el derecho a la paz” y la “patria”.