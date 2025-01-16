Maduro ordena “aceitar los rifles” ante “amenazas de Iván Duque y Álvaro Uribe”

El jefe de gobierno venezolano reiteró que existe financiación de los expresidentes colombianos para crear una “guerra” en el país. (foto: Caracol Radio / Getty )

Nicolás Maduro, investido como presidente de Venezuela para un tercer sexenio consecutivo tras una cuestionada reelección, ordenó este miércoles a la Fuerza Armada y los cuerpos policiales preparar y aceitar “los fusiles” ante lo que consideró “amenazas criminales” de los exmandatarios colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, quienes abogaron recientemente por una “intervención internacional” en el país caribeño.

“Tomemos en serio las amenazas criminales del narcoparamilitar Álvaro Uribe e Iván Duque y preparemos, aceitemos los fusiles porque esta tierra sagrada jamás aceptará la bota insolente de paramilitares extranjeros ni imperialistas”, expresó Maduro en un mensaje anual a la nación, transmitida por el canal estatal VTV.

Frente a esta posibilidad, llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “en su conjunto”, a “todas las fuerzas policiales de inteligencia y contrainteligencia” y a “todo el poder popular” a no bajar la guardia y mantener activos los planes que, señaló, permitieron “la victoria contra el fascismo y el uribismo”.

Además, Maduro pidió a los militares continuar con las Unidades de Reacción Rápida (URRAS) de la FANB y las operaciones especiales, así como vigilar “bien todos los pasos fronterizos” del país, que limita con Colombia y Brasil.

Este martes, la FANB rechazó a través de un comunicado las declaraciones de Uribe, las que tachó de “pérfidas”, y calificó al exmandatario de “cobarde personaje, aliado del narcoparamilitarismo colombiano”.

El sábado, Uribe pidió una intervención internacional para Venezuela, que esté avalada por Naciones Unidas, para sacar del poder a Maduro, quien fue investido el viernes ante el Parlamento -controlado por el chavismo-, lo que la oposición mayoritaria, que reclama el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia, denunció como la consumación de un “golpe de Estado”.

Posteriormente, Maduro dijo “nadie quiere la intervención militar”, y agregó que, por el contrario, los venezolanos quieren “democracia, libertad, entendimiento, armonía, reconciliación, reencuentro”.

Asimismo, avisó que su país se prepara, junto con Cuba y Nicaragua, para “tomar las armas”, de ser necesario, con el fin de defender “el derecho a la paz” y la “patria”.